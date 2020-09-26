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Medya
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Payitaht Abdülhamid'de Kurtlar Vadisi bombası

2020-09-26 13:08:37
Payitaht Abdülhamid'de Kurtlar Vadisi bombası

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. sezonu için çekimlerine başlandı.

#1
Foto - TRT'nin iddia dizisi yeni sezonda birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Diziye son katılan isimler arasında Kurtlar Vadisi'nde

TRT'nin iddia dizisi yeni sezonda birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Diziye son katılan isimler arasında Kurtlar Vadisi'nde "Akif" rolüyle tanınan ve Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Mergen" rolüyle de adından söz ettiren oyuncu Ali Buhara Mete oldu.

#2
Foto - Sinema ve dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.

Sinema ve dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht’a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.

#3
Foto - Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu’nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.

Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu’nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.

#4
Foto - Oyuncu Cansu Fırıncı, Payitaht Abdülhamid dizisine çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso ile işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez’i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid’e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.

Oyuncu Cansu Fırıncı, Payitaht Abdülhamid dizisine çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso ile işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez’i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid’e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.

#5
Foto - Mehmet Korhan Fırat, diziye Payitaht’ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.

Mehmet Korhan Fırat, diziye Payitaht’ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.

#6
Foto - Kurtlar Vadisi'nde Hakkı Bafralı karakterini oynayan Yılmaz Merdaneli, Payitaht Abdulhamid'e Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa olarak giriyor.

Kurtlar Vadisi'nde Hakkı Bafralı karakterini oynayan Yılmaz Merdaneli, Payitaht Abdulhamid'e Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa olarak giriyor.

#7
Foto - Oyuncu Alara Turan, Payitaht'a 5. Murat’ın kızı, Abdülhamid’in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor.

Oyuncu Alara Turan, Payitaht'a 5. Murat’ın kızı, Abdülhamid’in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor.

#8
Foto - Burak Haktanır, Payitaht Abdulhamid dizisine Komiser Aziz’in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap’ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.

Burak Haktanır, Payitaht Abdulhamid dizisine Komiser Aziz’in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap’ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.

#9
Foto - Eren Dinler, Payitaht’ın yeni sezonunda Talat Paşa’ya hayat verecek.

Eren Dinler, Payitaht’ın yeni sezonunda Talat Paşa’ya hayat verecek.

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