  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Patlayan boya tüpü yangın çıkardı

2024-06-30 11:42:29
Patlayan boya tüpü yangın çıkardı

Karaman’da patlayan boya tüpünün kuru otları tutuşturarak yangın çıkarması kameraya yansıdı.

#1
Foto - Patlayan boya tüpü yangın çıkardı

Yangın, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi üzerinde bulunan boş arsada çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, boş arsaya atılan boya tüpü aşırı sıcaktan dolayı patlayarak kuru otları tutuşturdu.

#2
Foto - Patlayan boya tüpü yangın çıkardı

Patlama sesi üzerine evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar boş arsada otların tutuştuğunu görünce durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

#3
Foto - Patlayan boya tüpü yangın çıkardı

“Patlama sesine benzer ses duydum” Patlama sesinden sonra yangının çıktığını söyleyen Mustafa Taşkara, “Evde otururken patlama sesine benzer bir ses duydum ve dışarı çıktım. 2 sefer şişe patladı sonra hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye gelene kadar da her yer tutuştu” dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine İsrail ağzıyla konuştu! Tepki çeken Hamas sözleri
Gündem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine İsrail ağzıyla konuştu! Tepki çeken Hamas sözleri

Daha önce de Hamas'a terör yakıştırması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yaptığı açıklamada İsrail ağ..
Özgür Özel’den yüz bulan sapıklara vatandaştan tokatlı cevap!
Gündem

Özgür Özel’den yüz bulan sapıklara vatandaştan tokatlı cevap!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' yerine 'Kadın ve Cin..
Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı! 'Yönetemeyiz kriz çıkar'
Gündem

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı! 'Yönetemeyiz kriz çıkar'

Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak es..
Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı
Gündem

Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı

Kula Belediye Başkanı CHP'li Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına..
Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Doğal kaynak olarak kullanın! İşte tüm faydası
Kadın - Aile

Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Doğal kaynak olarak kullanın! İşte tüm faydası

Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında boya kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir..
İran'da neler oluyor? Dikkat çeken analiz
Gündem

İran'da neler oluyor? Dikkat çeken analiz

Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski İran eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ardından komşumuz İran Cumhurbaşkanlığı seçimine kilit..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23