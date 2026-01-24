Patır patır ortaya saçılıyordu hani... Fenerbahçe'de flaş transfer kararı
Fenerbahçe'nin ara transferdeki bütün girişimleri ortadaydı... Yönetimin önemli bir karar alarak bundan sonra görüşme ve yolculukları gizlemeye çalışacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin ara transferdeki bütün girişimleri ortadaydı... Yönetimin önemli bir karar alarak bundan sonra görüşme ve yolculukları gizlemeye çalışacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu transfer döneminde ilginç gelişmeler yaşandı. Hangi futbolcu için nereye gidileceği, hangi uçağa binileceği, ne zaman geri dönüleceği gibi durumlar daha gerçekleşmeden biliniyordu.
Bu sebeple bazı transferlerde de sıkıntı yaşandı... Çünkü kamuoyu baskısı oluştu.
Fenerbahçe'nin transfer yapmak istediği kulüpler, bu durumu kendi lehlerine kullandı. Daha yüksek fiyatlar çekildi, ilginç bonus maddeleri kontratlara eklenmeye çalışıldı... Yönetimin, yaşananlar sonrasında rahatsız olduğu belirtildi. Bu sebeple de gizlilik kararı alındı.
Bundan sonra yöneticilerin transfer konusunda gizlilik içinde çalışacağı öğrenildi. Aynı durum, 2026 yazı için de geçerli olacak. Transfer ayrıntıları erken şekilde ortaya dökülünce, doğal olarak taraftarlarda yüksek beklenti oluşuyor. Yönetime sosyal medyadan ciddi baskı yapılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23