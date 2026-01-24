  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya'dan ABD'ye tokat: Trump'ın teklifini reddettiler! Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi “Senin de sıran gelecek” diyerek tehdit etmiş Solcuların göklere çıkarttığı Yılmaz Güney’i topa tutan savcı, iki sanatçıyı ise öve öve bitiremedi: İzleyelim, izletelim Hatay’da deprem sonrası 118. cami ibadete açıldı İlk eserini 25 yıldır satmıyor! Depremin ardından kaybolan meslek yeniden hayat buldu Bilmiyordum demek mazeret değil: 10 yıl hapis yatabilirsiniz! “Hıyarım var” diyene bir avuç tuz alıp koşuyorlar! Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin kuyruğuna takıldı Düğünlerde bir devir artık kapanıyor! Davetiyelere yazılmaya başlandı bile Bakan Göktaş’ı çileden çıkartan “seçmece çocuk” talebi: “Bu bir sipariş değil” diyerek isyan etti
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi "Senin de sıran gelecek" diyerek tehdit etmiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi “Senin de sıran gelecek” diyerek tehdit etmiş

Spor yorumcusu İbrahim Seten, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında bir gerilim yaşandığını iddia etti. Seten, Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Ali Koç ile Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşı karşıya geldiğini ve aralarında ciddi bir gerilim yaşandığını öne sürdü. Seten, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditkar bir ifade kullandığını iddia etti.

#1
Foto - Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi "Senin de sıran gelecek" diyerek tehdit etmiş

Futbol kamuoyunu sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu İbrahim Seten, Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşı karşıya geldiğini ve aralarında ciddi bir gerilim yaşandığını öne sürdü.

#2
Foto - Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi "Senin de sıran gelecek" diyerek tehdit etmiş

İbrahim Seten'in aktardığına göre olaylı gecede Bebek Otel'de bulunan Ali Koç ile Okan Buruk arasında kısa ancak tansiyonu yüksek bir diyalog yaşandı. Seten, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditkâr bir ifade kullandığını iddia etti.

#3
Foto - Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi "Senin de sıran gelecek" diyerek tehdit etmiş

Seten'in anlatımına göre Okan Buruk, Ali Koç'un sözlerine karşılık olarak, "Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre Ali Koç ise bu sözlerin ardından ortamdan ayrıldı.

#4
Foto - Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi "Senin de sıran gelecek" diyerek tehdit etmiş

İki ezeli rakibin önemli isimleri arasında yaşandığı öne sürülen bu karşılaşma, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Söz konusu iddia sonrası gözler Ali Koç ve Okan Buruk cephesinden yapılabilecek açıklamalara çevrildi.

#5
Foto - Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi "Senin de sıran gelecek" diyerek tehdit etmiş

İstanbul’daki Bebek Otel, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunun ana mekanlarından biri haline gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi
Gündem

Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğün..
Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması
Ekonomi

Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması

Altın fiyatlarında peş peşe rekorlar kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı. 23 Ocak 2026 iti..
3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz
Gündem

3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz

Başkentin birikimlerini parsel parsel satan CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak’ta toplam bedeli 56 milyar..
Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!
Sosyal Medya

Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!

Siyonist propagandaların büyüsüne kapılarak, sözde "kutsal" bir dava uğruna İsrail’e koşulsuz destek vermeye giden bir Evanjelik Hristiyan, ..
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Gündem

Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Gösterişli ve abartılı t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23