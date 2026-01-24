Patır patır operasyon yapılırken ilginç iddia: Ali Koç, ünlü ismi “Senin de sıran gelecek” diyerek tehdit etmiş

Spor yorumcusu İbrahim Seten, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında bir gerilim yaşandığını iddia etti. Seten, Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Ali Koç ile Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşı karşıya geldiğini ve aralarında ciddi bir gerilim yaşandığını öne sürdü. Seten, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak, "Senin de sıran gelecek" minvalinde tehditkar bir ifade kullandığını iddia etti.