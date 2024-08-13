  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalandı

2024-08-13 12:43:26
Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalandı

Antalya'da bozulan ticari taksiye yardıma giden çekici şoförüyle, patinaj ve gürültü yaptığı iddiasıyla tartışıp ardından silahla başından vurarak öldürerek olay yerinden kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin 'neden öldürdün?' sorusunu ise cevapsız bıraktı. Antalya'da geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, yolda kalan ticari bir taksiye yardım ederken 06 EHF 135 plakalı otomobilde bulunan gelen Batuhan. D.(21) ve D.D. (17) isimli kardeşlerle tartıştı.

1
#1
Foto - Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalandı

Engin ve 2 kardeş arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma çıkarken çekicinin patinaj yapması üzerine yeniden başlayan tartışma büyümesinin ardından Batuhan D., Mert Engin'i Engin'in başına 1 el ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından 17 yaşında olan kardeşlerden D.D.'yi gözaltına alınırken, Batuhan D. ise olay yerinden kaçmıştı. Saklandığı yerde yakalandı Mert Engin'i başından silahla vurarak öldüren ve çok sayıda suç kaydı bulunan Batuhan D.'nin yakalanması için başlatılan çalışmada kiralık otomobil Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk edilmiş olarak bulunmuştu. Batuhan D.'nin ailesinin evinde yapılan aramada, kiralık araca ait kontak anahtarı, cep telefonu ve suç aleti tabancasını ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Batuhan D. Varsak'ta saklandığı bir evde yerde yakalandı.

#2
Foto - Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalandı

Batuhan D.'nin emniyetteki ifadesinde Mert Engin ile aralarında aracı hızlı sürdüğü, gürültü ve patinaj yaptığı gerekçesiyle tartıştığını ardından olayın kavgaya dönüşmesiyle başından vurarak öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilen Batuhan D. adliyeye sevk edildi. Batuhan D., gazetecilerin 'neden öldürdün' sorusunu ise cevapsız bıraktı. Öte yandan olay yerinde yakalanan 17 yaşında ki D.D.'nin ise çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsine çarptırıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
13 kaçak petrol kuyusu bulundu! Milyonlarca varil petrolü sessiz sedasız aylarca çalmışlar
Gündem

13 kaçak petrol kuyusu bulundu! Milyonlarca varil petrolü sessiz sedasız aylarca çalmışlar

Geçmişte Fransa ve bazı Batı ülkeleri tarafından sömürülen Nijerya'da Hava Kuvvetleri Sözcüsü Edward Gabkwet, ülkede yer alan kaçak petrol k..
‘Geri zekalı’ tutuklandı! Erdoğan’a, Şehid Haniye’ye ve vatandaşa hakaret etmişti
Gündem

‘Geri zekalı’ tutuklandı! Erdoğan’a, Şehid Haniye’ye ve vatandaşa hakaret etmişti

Sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaretlerde bulunan D.K. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tut..
İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'dan ortak bildiri: Artık zaman kalmadı
Dünya

İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'dan ortak bildiri: Artık zaman kalmadı

Katil İsrail'e Gazze'deki katliamlarında açık destek veren ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ortak bildiri yayımladı. 'Ateşkes' için..
İran resmi ajansı paylaştı! Saat verildi
Gündem

İran resmi ajansı paylaştı! Saat verildi

İsrail ve İran arasında gerilimli saatler yaşanıyor. İran resmi ajansından şok edici bir görsel paylaşıldı.
Selçuk Bayraktar Kızılelma bombasını saldı! O anları gören resmen tekrar tuşunu öldürdü
Teknoloji

Selçuk Bayraktar Kızılelma bombasını saldı! O anları gören resmen tekrar tuşunu öldürdü

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın son test görüntülerine ilişkin bir video yayımladı. Video büyük beğeni toparke..
5 ilden peş peşe kötü haber! Yetkililer harekete geçti
Gündem

5 ilden peş peşe kötü haber! Yetkililer harekete geçti

Türkiye'de bugün de birçok ilde orman yangını çıktı. İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirleneme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23