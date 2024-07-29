2024-07-29 09:54:57 "Parla" Erzurum'da Pasin Ovası'nda başak verdi
Erzurum'da Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünden Dr. Ümran Küçüközdemir'in öncülüğünde 22 yıldır üzerinde sabırla çalışılan yeni bir ekmeklik buğday, Pasin Ovası'nın verimli toprağıyla buluştu, tüm testlerden geçti ve yüksek verim alınarak yarınlar adına umut saçtı. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü araştırmacıları tarafından 'Palandöken 97' ve yerel bir buğday çeşidi melezlenip yeni bir ekmeklik buğday çeşidi geliştirildi. Yeni buğdaya 'Parla' marşının ismi verildi. "Parla" tohumları bu yıl 3 dekarlık alana ekildi ve 3 ton elit tohum alındı. Bölgenin iklim ve coğrafi şartlarına dayanıklı, yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışma yapan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Bölüm Başkanı Dr. Ümran Küçüközdemir, çalışma grubu ile birlikte yıllardan beridir laboratuvar ve sahada çeşidi geliştirdi.