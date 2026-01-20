Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu
Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Abraham'ın Aston Villa ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham devre arasında takımdan ayrılabilir.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
Aston Villa'nın Abraham ile anlaşma sağladığı ve İngiliz golcünün ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Beşiktaş ile Aston Villa arasındaki transfer görüşmelerinin hız kazandığı fakat henüz bir anlaşma olmadığı bildirildi.
Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
