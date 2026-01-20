  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Abraham'ın Aston Villa ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu

Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham devre arasında takımdan ayrılabilir.

#2
Foto - Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.

#3
Foto - Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu

Aston Villa'nın Abraham ile anlaşma sağladığı ve İngiliz golcünün ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

#4
Foto - Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu

Beşiktaş ile Aston Villa arasındaki transfer görüşmelerinin hız kazandığı fakat henüz bir anlaşma olmadığı bildirildi.

#5
Foto - Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı! Tammy Abraham İngiltere yolcusu

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

