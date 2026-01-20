  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!
Giriş Tarihi:

İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!

İphone modellerine neden geri tuşuna konulmadığı belli oldu...

#1
Foto - İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!

Eğer Android bir telefondan iOS'a geçtiyseniz; eliniz en az bir kere "geri" tuşuna gitmiştir. Apple, iPhone modellerine geri tuşu koymamayı bilinçli bir şekilde yapıyor.

#2
Foto - İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!

Neden iPhone'larda geri tuşu yok diye merak edenlerdenseniz, sizler için araştırdık. İşte, ilginç sebebi...

#3
Foto - İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!

Apple’ın kurucusu Steve Jobs, ilk iPhone tasarımı sırasında cihazda bir geri tuşu olmasını önerdi. Ancak bu fikir, o dönem Apple’ın arayüz tasarımcısı Imran Chaudhri tarafından reddedildi. Chaudhri, geri tuşunun kullanıcıların cihaz kullanımında kendilerine olan güvenlerini azaltacağını düşünüyordu.

#4
Foto - İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!

Android cihazların aksine, iPhone’lar yazılımsal bir geri dönüş çözümüne odaklandı.

#5
Foto - İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!

Apple, ekranda sabit butonlar yerine içeriğe alan bırakmayı tercih etti.

#6
Foto - İphone'da neden geri tuşu olmadığı belli oldu! Meğer sebebi buymuş!

Android’deki geri tuşu gibi kalıcı bir düğme yerine, yazılımsal çözümler kullandı. Günümüzde, Apple’ın cihazlarında geri dönmek için sol üst köşeye dokunmak veya ekranı kenardan kaydırmak yeterli oluyor./ kaynak: ensonhaber

