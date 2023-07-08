Paramotorla Adana'dan Mersin'e uçtu

Uçmanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren Ayvalı, "Şu an önce Türkiye'yi motorlu yamaç paraşütüyle gezmek, sonrasında da dünyada rotalar belirleyip bir şekilde güzel manzaraları deneyimlemek, insanlara göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'de kadınlar arasında paramotorla uçuşların çok azınlıkta olduğuna değinen Ayvalı, "Dünyada daha gelişmiş durumda. Daha çok biliniyor. Daha çok tercih ediliyor." dedi. Yamaç paraşütünde belli bir yerden kalkıp havanın şartlarını değerlendirerek motorsuz uçuşlar yapabildiğini aktaran Ayvalı, "Motorlu yamaç paraşütünde öyle değil. İstediğiniz kadar alçağa inip, istediğiniz kadar yükseklere çıkabildiğinizden dolayı inanılmaz keyifli manzaralara, hiç göremeyeceğiniz anlara şahitlik ediyorsunuz. Paramotor hayatıma girmeseydi asla yaşayamayacağım bir heyecandı." diye konuştu. Ayvalı, uçuşunu videoya kaydettiğini söyledi.