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Yaşam
7
Papatya denizi mest etti

2024-02-25 18:36:18
Papatya denizi mest etti

Aydın'da açan papatyaların oluşturduğu görsel şölen objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Papatya denizi mest etti

Aydın’ın Germencik ilçesinde incir ve zeytin bahçelerinde açan papatyaların mis kokusu etrafı sararken, bembeyaz bir görünüme kavuştu.

#2
Foto - Papatya denizi mest etti

Aydın’da hava sıcaklığı mevsim normalinin üstünde seyrediyor. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya düşerken ikinci cemre ise 27 Şubat'ta suya düşecek.

#3
Foto - Papatya denizi mest etti

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle Germencik’in Selatin Mahallesi'nde bulunan zeytin ve incir bahçelerindeki binlerce çiçek açtı.

#4
Foto - Papatya denizi mest etti

Çevreyi mis gibi bir koku sararken bahçeler bembeyaz görüntüsüyle muhteşem bir atmosfer oluşturdu.

#5
Foto - Papatya denizi mest etti

Selatin köyünü ziyaret eden vatandaşlar da papatyalardan topladı.

#6
Foto - Papatya denizi mest etti

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