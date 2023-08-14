Palandöken'in zirvesinde görsel şölen

Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yıldıray Yıldırım, dernek üyeleri ile birlikte sabah saatlerine kadar çekim yaptıklarını, Perseid Meteor Yağmuru'nu fotoğraflamak için zorlu bir alanda bulunduklarını, ancak ortaya çıkan fotoğrafların ve görüntülerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Fotoğraf tutkunları 3 bin 200 rakımlı tepede üşümemek için kışlıklarını giymek zorunda kaldıklarını ifade etti.