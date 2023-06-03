  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
15
Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

2023-06-03 21:58:41
Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda karların erimesiyle doğa, tüm renkleriyle kendini göstermeye başladı.

#1
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

Kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirveleri, karlı görüntüleriyle haziran ayında da dikkati çekiyor.

#2
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı.

#3
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

Karın erimesiyle ortaya çıkan çiçeklerin sarı, mor, mavi ve pembe tonları, akarsu ve mendereslerin geçtiği güzergahlarda güzel görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#5
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#6
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#7
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#8
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#9
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#10
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#11
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#12
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#13
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

#14
Foto - Palandöken Dağı çiçeklerle canlandı

Fransa'dan Türkiye'ye kötü haber! Düşmeye başladı
Ekonomi

Fransa'dan Türkiye'ye kötü haber! Düşmeye başladı

Fransa’da acenteler tarafından yapılan seyahat satışlarında düşüş yaşanmaya başladı. Türkiye ve Yunanistan satışları düşerken Mısır için art..
Hazımsızlar! CHP ve HDP’den TBMM’de yine saygısızlık
Gündem

Hazımsızlar! CHP ve HDP’den TBMM’de yine saygısızlık

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için geldiği TBMM Genel Kurulu selamlaması esnasında, CHP ve HDP milletvek..
Türkiye'ye dolar yağacak! Müthiş projeyi bize verdiler
Ekonomi

Türkiye'ye dolar yağacak! Müthiş projeyi bize verdiler

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörünün yurtdışından aldığı proje tutarı 6,5 milyar dolar oldu
Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu
Gündem

Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Oyuncu Tamer Karadağlı ile ev sahibi arasında yaşanan tahliye davasında karar çıktı.

Yeni kabine açıklandı! İşte Bakan olan isimler
Gündem

Yeni kabine açıklandı! İşte Bakan olan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni dönem kabinesini açıkladı.
Ticari araçların devinden sürpriz açıklama geldi: Maxus artık Türkiye'de! Milyonlarca insanın dikkatini çekti, Türkiye'ye dolar yağacak
Otomotiv

Ticari araçların devinden sürpriz açıklama geldi: Maxus artık Türkiye'de! Milyonlarca insanın dikkatini çekti, Türkiye'ye dolar yağacak

Seçim sonrasına ertelenen araç satışlarında yeni dönemde artış yaşanması kamuoyu tarafından beklenirken araç satışlarında düşüş yaşandı. Ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23