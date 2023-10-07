Palamuttan umutlar kesildi gözler hamside

Doğu Karadeniz’de palamuttan sonra hamsinin de olmayacağı endişesini taşıdıklarını ifade eden Arslan, “Bilinen bir şey vardır palamut az olursa hamsi bol olacak beklentisi vardı o da henüz deniz suyu soğumadığı için yok. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek başladığımız sezonun ardından bir ay geçti ama Doğu Karadeniz’de ne gırgır ne de kıyı balıkçıları için av yok diyebiliriz. Hamsinin de bu zamanlarda çıkmamasına neden olan etkenler var. Bunlardan biri de henüz deniz suyu sıcaklığının düşmemesidir. Şuanda Karadeniz su sıcaklığı çok yüksek. Hamsi avı için biraz daha deniz suyunun soğumasını bekleyeceğiz. Şu anda avlanan da Marmara hamsisidir" diye konuştu.