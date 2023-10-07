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Yaşam
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Palamuttan umutlar kesildi gözler hamside

2023-10-07 17:38:10
Palamuttan umutlar kesildi gözler hamside

Doğu Karadeniz'de palamuttan umudunu bulamayan balıkçıların gözü hamside...

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Foto - Palamuttan umutlar kesildi gözler hamside

Giresun'un Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, geçen balık av sezonunda hamside yaşadıklarını, bu sezon da palamut avında yaşadıklarını ve şuana kadar palamut avından umduklarını bulamadıklarını söyledi.

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Foto - Palamuttan umutlar kesildi gözler hamside

Özellikle son yıllarda Doğu Karadeniz’de hamsi ve palamut avında balıkçıların hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “Her sezon daha kötüye giden bir sezon yaşıyoruz. Geçen sezon Batı Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanırken, Doğu Karadeniz’de yok denecek kadar az palamut avı yapıldı. Bu sezona geldiğimizde ise yine Doğu Karadeniz’de palamut görünmedi. Bir balıkçı olarak ben bile palamut balığını Batı Karadeniz’den gelen tezgahlarda görmeye başladım. Bu sene avcımız da tüketicimiz de bol miktarda palamut beklemesin” dedi.

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Foto - Palamuttan umutlar kesildi gözler hamside

Doğu Karadeniz’de palamuttan sonra hamsinin de olmayacağı endişesini taşıdıklarını ifade eden Arslan, “Bilinen bir şey vardır palamut az olursa hamsi bol olacak beklentisi vardı o da henüz deniz suyu soğumadığı için yok. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek başladığımız sezonun ardından bir ay geçti ama Doğu Karadeniz’de ne gırgır ne de kıyı balıkçıları için av yok diyebiliriz. Hamsinin de bu zamanlarda çıkmamasına neden olan etkenler var. Bunlardan biri de henüz deniz suyu sıcaklığının düşmemesidir. Şuanda Karadeniz su sıcaklığı çok yüksek. Hamsi avı için biraz daha deniz suyunun soğumasını bekleyeceğiz. Şu anda avlanan da Marmara hamsisidir" diye konuştu.

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