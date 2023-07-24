2023-07-24 13:44:55 Pakistan'da kamyonlar, rengarenk sanat eserlerine dönüştürülüyor...
Pakistan'da ağır yük taşıtları kamyonlar, ustaların ince dokunuşlarıyla adeta rengarenk "sanat eserleri" haline geliyor. Güney Asya ülkelerinde sık görülen "kamyon boyama", Pakistan'ın da en popüler uygulamaları arasında yer alıyor. Mal sevkiyatında kullanılan bu ağır yük taşıtları, Pakistan'da yolları renklendiren "sanat eserleri" olarak karşımıza çıkıyor. - Kökeni 1920'lere kadar uzanıyor Pakistan'da "kamyon boyama sanatının" kökeni 1920'lere kadar uzanıyor. İngiltere'den ithal edilen Bedford kamyonları, bu uygulamanın görüldüğü ilk araçlar oldu. Nakliye şirketleri, okuma yazma bilmeyenler için sahip oldukları kamyonlara eklenen tahta paneller üzerine kendi logolarını tasarladı. Zamanla bu logolar şirketler arasındaki rekabetle daha süslü hale geldi.