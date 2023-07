Pakistan'da kamyonlar, rengarenk sanat eserlerine dönüştürülüyor...

Kamyon boyama sanatçısı Karaçili Hacı Hüseyin'in çalışmalarıyla bu uygulama daha da ilerledi. Avrupalı ve Amerikalı turistlerin, 1960 ve 1970'lerde Pakistan'a yaptıkları ziyaretlerin ardından bu ülkenin yollarını süsleyen kamyonlar, dünyaca tanınır hale geldi. Bugün artık büyük bir sektör haline dönüşen "kamyon boyama sanatı", doğrudan ve dolaylı on binlerce kişinin gelir kapısı oldu. - Dekorların içinde hikayeler saklı Her sürücü, kamyonunun yoldaki en iyi, en süslü, en renkli ve en beğenilen araç olmasını istiyor. Bu sebeple araç sahipleri, kamyonlarını süslemek için büyük paralar harcamayı da göze alıyor. Parlak renkler, gösterişli dekorasyonlar ve daha birçok detayı kamyonlarda görmek mümkün. Kamyonları kiralamak isteyenler de şık ve yeni boyanmış olanların daha iyi durumda olduğunu düşünerek bu tür araçları kiralamayı tercih ediyor. Uzaktan bakıldığında tüm kamyonların sanki benzer şekilde boyandığı izlenimine kapılmak olası ancak hemen her kamyonda farklı dekorlara ve bunların içerisine saklı hikayelere rastlanıyor.