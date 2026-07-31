Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! “Kadir Mısıroğlu haklı çıktı”

CHP’den kopanların kurduğu Yeni Parti, daha ilk günlerden rezil rüsva oldu. Geçmişte Müslüman Türk milletinin inancına, ibadetine ve başörtüsüne her fırsatta savaş açan, başörtüsü serbestliği yasalaşmasın diye koşa koşa Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapısını aşındıran Önder Sav gibi vesayetçi zihniyetin akıl hocalığı yaptığı bu yeni oluşum, büyük bir ikiyüzlülük yaparak milletin karşısına çıktı.