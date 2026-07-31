Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! “Kadir Mısıroğlu haklı çıktı”
AK Partili Hilmi Türkmen’in, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in abdest şovundan sonra yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
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AK Partili Hilmi Türkmen’in, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in abdest şovundan sonra yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
CHP’den kopanların kurduğu Yeni Parti, daha ilk günlerden rezil rüsva oldu. Geçmişte Müslüman Türk milletinin inancına, ibadetine ve başörtüsüne her fırsatta savaş açan, başörtüsü serbestliği yasalaşmasın diye koşa koşa Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapısını aşındıran Önder Sav gibi vesayetçi zihniyetin akıl hocalığı yaptığı bu yeni oluşum, büyük bir ikiyüzlülük yaparak milletin karşısına çıktı.
Daha düne kadar bu milletin evlatlarının gittiği Kur’an kurslarını hor görerek, “Orta Çağ karanlığı” diye yaftalayan ve İslam'ın mukaddesatına dil uzatan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi ise cami şadırvanlarında kameralar karşısında abdest alırken görüntülendi.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler, merhum tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nun yıllar önce yaptığı o meşhur tespiti yeniden akıllara getirdi.
Söz konusu görüntülere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen, statükocuların ve darbecilerin “28 Şubat bin sene sürecek” iddialarının çürüdüğünü vurguladı.
Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “‘28 Şubat 1000 sene sürecek’ diyen darbeciler değil, ‘gün gelecek ben daha Müslümanım diyerek milletten rey isteyecekler’ diyen Rahmetli Kadir Mısıroğlu haklı çıktı.”
Türkmen'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.
CHP’de yedikleri naneler halen akıllarda olanların Yeni Parti’yi kurduktan sonra hemen mütedeyyin kesime oynamaya başlaması, partiyi kurdukları gün Cuma namazına gidip birkaç gün sonra da şadırvanda poz kesmesi, “Sizin ikiyüzlülüğünüz batsın” dedirtti.
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