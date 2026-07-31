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Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

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Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! “Kadir Mısıroğlu haklı çıktı”

AK Partili Hilmi Türkmen’in, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in abdest şovundan sonra yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

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Foto - Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

CHP’den kopanların kurduğu Yeni Parti, daha ilk günlerden rezil rüsva oldu. Geçmişte Müslüman Türk milletinin inancına, ibadetine ve başörtüsüne her fırsatta savaş açan, başörtüsü serbestliği yasalaşmasın diye koşa koşa Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapısını aşındıran Önder Sav gibi vesayetçi zihniyetin akıl hocalığı yaptığı bu yeni oluşum, büyük bir ikiyüzlülük yaparak milletin karşısına çıktı.

#2
Foto - Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

Daha düne kadar bu milletin evlatlarının gittiği Kur’an kurslarını hor görerek, “Orta Çağ karanlığı” diye yaftalayan ve İslam'ın mukaddesatına dil uzatan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi ise cami şadırvanlarında kameralar karşısında abdest alırken görüntülendi.

#3
Foto - Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler, merhum tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nun yıllar önce yaptığı o meşhur tespiti yeniden akıllara getirdi.

#4
Foto - Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

Söz konusu görüntülere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen, statükocuların ve darbecilerin “28 Şubat bin sene sürecek” iddialarının çürüdüğünü vurguladı.

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Foto - Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “‘28 Şubat 1000 sene sürecek’ diyen darbeciler değil, ‘gün gelecek ben daha Müslümanım diyerek milletten rey isteyecekler’ diyen Rahmetli Kadir Mısıroğlu haklı çıktı.”

#6
Foto - Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

Türkmen'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Foto - Özgür Özel’in görüntülerine efsane yorum! "Kadir Mısıroğlu haklı çıktı"

CHP’de yedikleri naneler halen akıllarda olanların Yeni Parti’yi kurduktan sonra hemen mütedeyyin kesime oynamaya başlaması, partiyi kurdukları gün Cuma namazına gidip birkaç gün sonra da şadırvanda poz kesmesi, “Sizin ikiyüzlülüğünüz batsın” dedirtti.

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Yorumlar

kani durmuş

abdest alırken başını mest etmeden kulaklarını mestliyor, abdest sırasını bile bilmiyor.

Adem

Bu alçak Islam düsmanlari basimiza kurtulus savasindan sonra zorla bela edilmis,düsmanlarin destekleyip,fonladigi bir musibettir...bütün yapilan devrimlerle ve türkiyedeki gayri islami azinliklarla desteklenen ve Türkün Müslúman kimligini yok etmeye çalisan bir yapilanmadir ..ama kimin Allah cc nun kurallarini yok etmeye gücü yeter? Millet yüz yillik zulúmden,agir bir kabustan uyaniyor ve gençlik Rabbini ve düsmanini iyi ögreniyor...ondan bu korkulari,kuduz gibi saldirip ,dis mihrakli efendilerini devamli yardima çagirmalari. ..geçti Borun pazari,sürelim bunlari Nigdeye simdi....
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