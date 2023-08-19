Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu: Özel mülkü değil!

CHP'de seçimlerin ardından değişim sancısı yaşandı. Genel Başkanlık koltuğu için darbe toplantıları yapan, Türkiye turuna bile çıkan Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Bu kez CHP Grup Başkanı Özgür Özel ön plana çıktı. "Her göreve hazırım" mesajı yolladı. Ancak parti yine karıştı… Bazı milletvekilleri Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Özel'in ekibi ise oldukça sert bir açıklama yaptı: O makam, Genel Başkanın özel mülkü değil!