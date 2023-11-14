Özgür Özel, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarını gecenin bir yarısı neden aradı? İşte şok eden diyalog

Tek kelimeyle... Sevindik. Akıl için yol bir Cumhurbaşkanlığı seçimi... 14 Mayıs... Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda seçilemeyince... Azerbaycan'da şok yaşandı... Sessizlik... Üzüntü... Yazmıştık. İkinci tur... Erdoğan kazandı. Ve; Azerbaycan'da bayram... Sabaha kadar sevinç gösterileri... Yazdık... Hem de fotoğraflı. Özgür Özel, "Tamamen bizden kaynaklanan hatalar" dedi. "Telafi edeceğini... Can Azerbaycan'ın gönlünü alacağını" söyledi. İyi eder... Doğrusu da bu... Akıl için yol bir. İlk ziyaretler... Kıbrıs ve Azerbaycan Özgür Özel, mutfağı... Arka bahçeyi yeniden düzenliyor.