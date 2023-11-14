2023-11-14 14:15:53 Özgür Özel, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarını gecenin bir yarısı neden aradı? İşte şok eden diyalog
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gece saatlerinde kendisini aradığını anlatarak, "Tek kelimeyle... Sevindik" dedi. Donat, yazısında Özel ile telefon görüşmesini şöyle anlattı: “Geceydi... Saat 24.00'e yakın... Telefonum çaldı... Arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di. "Yazılarınızı okudum" dedi. Azerbaycan üzerine yazdıklarımızdan söz ediyordu. Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız. Yıllardır CHP'den, böyle bir ses... Hatayı kabul... Özeleştiri duymamıştık.