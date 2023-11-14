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Medya
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Özgür Özel, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarını gecenin bir yarısı neden aradı? İşte şok eden diyalog

2023-11-14 14:15:53
Özgür Özel, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarını gecenin bir yarısı neden aradı? İşte şok eden diyalog

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gece saatlerinde kendisini aradığını anlatarak, "Tek kelimeyle... Sevindik" dedi. Donat, yazısında Özel ile telefon görüşmesini şöyle anlattı: “Geceydi... Saat 24.00'e yakın... Telefonum çaldı... Arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di. "Yazılarınızı okudum" dedi. Azerbaycan üzerine yazdıklarımızdan söz ediyordu. Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız. Yıllardır CHP'den, böyle bir ses... Hatayı kabul... Özeleştiri duymamıştık.

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Foto - Özgür Özel, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarını gecenin bir yarısı neden aradı? İşte şok eden diyalog

Tek kelimeyle... Sevindik. Akıl için yol bir Cumhurbaşkanlığı seçimi... 14 Mayıs... Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda seçilemeyince... Azerbaycan'da şok yaşandı... Sessizlik... Üzüntü... Yazmıştık. İkinci tur... Erdoğan kazandı. Ve; Azerbaycan'da bayram... Sabaha kadar sevinç gösterileri... Yazdık... Hem de fotoğraflı. Özgür Özel, "Tamamen bizden kaynaklanan hatalar" dedi. "Telafi edeceğini... Can Azerbaycan'ın gönlünü alacağını" söyledi. İyi eder... Doğrusu da bu... Akıl için yol bir. İlk ziyaretler... Kıbrıs ve Azerbaycan Özgür Özel, mutfağı... Arka bahçeyi yeniden düzenliyor. 

#2
Foto - Özgür Özel, hükümete yakın Sabah gazetesi yazarını gecenin bir yarısı neden aradı? İşte şok eden diyalog

Eski danışmanlar, yeni mutfakta yok. Yeni Genel Başkan, yeni isimlerle çalışacak. Bize, bazı isimlerden söz etti. Örneğin... Dış politikayla ilgili iki danışmanından. Özgür Özel'in programı... Kendi söylemiyle: - İlk ziyareti Kıbrıs'a yapacağım... Sonra Azerbaycan'a gideceğim... Altyapı çalışmalarına, hazırlıklara başladık.”

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