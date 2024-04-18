Özgür Özel Filistin’de muhatap bulamadı

GÖRÜŞME TALEBİNE RET DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP heyeti de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmayı takip etti. CHP heyetinde Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever yer aldı. Avukat beyanları sırasında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanından SEGBİS sistemi üzerinden dosyanın tutuklu sanığı Selahattin Demirtaş ile görüşme talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, usule aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların son sözlerini alıp hükmü açıklamak üzere davayı 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'a erteledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, uzun zamandır davanın takipçisi olduklarını belirterek “Bugün karar bekliyorduk, karar verilmiyor ama biz adaletin ihtiyacı olduğu her yerde CHP olarak bundan sonra olacağız” ifadelerini kullandı.