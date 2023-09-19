Özel sektörde binlerce aktif FETÖ’cü doktor var! Sağlığımız Fetöcü doktorlara emanet!

DOKTORLUKTAN ATILANLAR DEVEDE KULAK Kamudan ihraç edilen ceza alırlarsa doktorluktan atıldığı söyleniyor. Ancak bunun için bir süreç var. Yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay. Bu süreç tamamlanmadan doktorluk görevine devam edebiliyorlar. Açık konuşmak gerekirse bu yolla doktorluktan atılanların devede kulak olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir tarama yapılmadan bu risk ortadan kalkmayacak. Ne zarar var diye düşünenler olabilir. Hiçbir FETÖ'cü hakim aslında hakim değildir. Hiçbir FETÖ'cü doktor da aslında doktor değildir. Asıl amaçları örgüte hizmet etmek, bilgi ve finans sağlamaktır.