2023-09-19 08:29:47 Özel sektörde binlerce aktif FETÖ’cü doktor var! Sağlığımız Fetöcü doktorlara emanet!
Türkiye, FETÖ'nün korkunç yüzü ile bir kez daha gördü. Bir dönem FETÖ'nün hâkim olduğu Adli Tıp Kurumu'ndaki üyelerden biri olan Prof. Süleyman Salın Zoroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevinden ihraç edildi ve 15 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra kendi psikiyatri kliniğini kurarak muayene olmaya gelen çocuklara yasadışı uyuşturucu ilaçlar verdi ve "Ailem tarafından cinsel istismara uğradım" yalanına söylemeye zorladı. Ailelere şantaj yaparak para sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Prof. Zoroğlu ve suç ortakları gözaltına alındı.