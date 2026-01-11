Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

ÖNCE YALANLADI, SONRA KONUŞTU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturması İBB'ye uzandı. Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in İmamoğlu'nun A takımıyla iki kez aynı jette seyahat ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen uçuş bilgilerine göre, Rabia Karaca'nın olduğu ilk seyahat 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Seyahatte Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal vardı. Rabia Karaca, 28 Eylül 2023 tarihinde de jetteydi. Yolsuzluk soruşturmasında jetlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, "Hayatımda hiçbir siyasetçi tanımadım, bahsi geçen siyasetçiyle hiçbir ilişkim ve ilişiğim yok. Ben onu hayatımda yüz yüze bile görmedim" demişti. Ancak 28 Aralık'ta gözaltına alınan Karaca, jette yolculuk yaptığının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bilgiler verdi.