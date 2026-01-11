Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

SAVCILIK, LONDRA'YA KAÇIRILAN MİLYON DOLARLARIN PEŞİNDE Operasyonu derinleştiren savcılık, İmamoğlu ekibiyle jetle yolculuk yapan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile partilere katılan Ceren Alper'i de gözaltına aldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz'ün tutuklanan Rabia Karaca ve Merve Eryiğit ile aynı jette olduğu, özel jette İBB yolsuzluk soruşturmasındaki sanıklar Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış'ın da bulunduğu tespit edildi. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper sorguya alındı. Emniyette gözaltında tutulan isimlere İBB soruşturmasına yansıyan ve özel jetle yurtdışına kaçırıldığı belirtilen milyon dolarla ilgili soruların yöneltileceği öğrenildi.