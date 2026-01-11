  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Poşet yorumları sosyal medyayı karıştırmıştı: Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi Alanya’da gökyüzü delindi: Yağmur, Dolu ve fırtına hayatı felç etti! Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat Tezgahlar doldu taştı! Balık fiyatları vatandaşları mutlu etti Real Madrid teklifi kabul edebilir! Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler'i istiyor İstanbul’da kar alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı için flaş karar Cevizin neye yaradığına çok şaşıracaksınız... Müthiş bir besin kaynağı! Otomobil devinden kampanya: Sevilen modelde indirim yapıldı! Sosyal konut projesinde yeni haftanın kura takvimi: 7 ilde 21 konut sahibini buluyor! İşte gün gün TOKİ kura çekiliş tarihleri
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

Milletin cebinden çalınan 200 milyon doların izi özel jetlerle Londra’da sürüldü. İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş ve ekibiyle yatlarda, villalarda "İBB parasıyla" vurgun yapan ünlü isimler şimdi savcıya hesap veriyor!

1
#1
Foto - Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

İmamoğlu’nun yakın ekibi ve firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu’nun merkezinde olduğu yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. İstanbul’un hafriyat gelirlerini Londra’ya taşıdığı iddia edilen özel jetteki ünlü isimler ve fenomenler emniyete çekildi. Rabia Karaca ve Merve Eryiğit’in ardından Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz de sorguda!

#2
Foto - Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) patlak veren ve 200 milyon dolarlık kamu kaynağının Londra’ya kaçırıldığı iddialarıyla büyüyen yolsuzluk skandalı, magazin ve cemiyet dünyasını sarstı. İBB’nin Cebeci hafriyat sahasını tekeline alan firari Murat Gülibrahimoğlu’nun, 2022-2025 yılları arasında özel jetiyle gerçekleştirdiği gizemli Londra seferleri, yargıya takıldı. Geçtiğimiz ay uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın itiraflarıyla derinleşen operasyonda; Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı. Savcılık, İmamoğlu’nun "A Takımı" ile jetlerde, yatlarda ve lüks villalarda partileyen bu isimlere, Londra’ya bavullarla taşındığı iddia edilen milyon dolarların akıbetini soruyor. İBB iştiraklerinde üst düzey görev yapmış Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği kapsamlı ifade, uçuş trafiğini anlamlandırmıştı. Yıldız "Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'i onun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait" demişti.

#3
Foto - Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

ÖNCE YALANLADI, SONRA KONUŞTU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturması İBB'ye uzandı. Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in İmamoğlu'nun A takımıyla iki kez aynı jette seyahat ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen uçuş bilgilerine göre, Rabia Karaca'nın olduğu ilk seyahat 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Seyahatte Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal vardı. Rabia Karaca, 28 Eylül 2023 tarihinde de jetteydi. Yolsuzluk soruşturmasında jetlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, "Hayatımda hiçbir siyasetçi tanımadım, bahsi geçen siyasetçiyle hiçbir ilişkim ve ilişiğim yok. Ben onu hayatımda yüz yüze bile görmedim" demişti. Ancak 28 Aralık'ta gözaltına alınan Karaca, jette yolculuk yaptığının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bilgiler verdi.

#4
Foto - Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

JETTE YOLCULUK, YATTA, VİLLA DA PARTİ SABAH'ın ulaştığı Rabia Karaca ifadesinde, jette Ekrem İmamoğlu'nun A Takımıyla yaptığı seyahatlerin detaylarını anlattı. Karaca ayrıca Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal'ın aralarında bulunduğu isimlerle İBB soruşturmasında adı geçen bir iş adamına ait villadaki partilere katıldığını söyledi. Karaca bunun yanı sıra, aynı ekiple birlikte yatta da düzenlenen partileri katıldığını belirterek isimleri ifşa etti.

#5
Foto - Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

SAVCILIK, LONDRA'YA KAÇIRILAN MİLYON DOLARLARIN PEŞİNDE Operasyonu derinleştiren savcılık, İmamoğlu ekibiyle jetle yolculuk yapan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile partilere katılan Ceren Alper'i de gözaltına aldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz'ün tutuklanan Rabia Karaca ve Merve Eryiğit ile aynı jette olduğu, özel jette İBB yolsuzluk soruşturmasındaki sanıklar Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış'ın da bulunduğu tespit edildi. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper sorguya alındı. Emniyette gözaltında tutulan isimlere İBB soruşturmasına yansıyan ve özel jetle yurtdışına kaçırıldığı belirtilen milyon dolarla ilgili soruların yöneltileceği öğrenildi.

#6
Foto - Özel jet, ünlüler ve Londra hattı… İBB’de 200 milyon dolarlık vurgun zinciri

YURTDIŞINDA NEREYE GİDİLDİ, KİM KARŞILADI? Savcılık, İBB'ye uzanan soruşturmada ünlü ve fenomen isimlere özel jette yolcuların dışında nelerin bulunduğunu, Londra'da kendilerini kimlerin karşıladığını, İBB soruşturmasındaki tutuklu sanıkların nerede konakladıkları gibi soruları yönelteceği öğrenildi. Ayrıca Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirip, gözaltına alınan ünlü ve fenomenler ile Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimler arasındaki bağlantılarla ilgili birçok delil de topladığı öğrenildi. 30 Ekim 2022'de Murat Gülibrahimoğlu ve İBB soruşturmasındaki isimlerle özel jete binen Rabia Karaca'nın jette çektirdiği fotoğrafları da 10 gün sonra sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Fotoğraflarda Rabia Karaca'nın elinde kadehle yolculuk yaparken poz verdiği, kokpitten de fotoğrafları sosyal medya hesabına eklediği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

Bunlar yalnız hırsız, dolandırıcı, soyguncu, rüşvetci değil; vatan haini..... Vatan haini.... En ağır ömür boyu yüz defa demir parmaklıklar arkasından çıkmamalı gerek.... İstanbul' um kimlere teslim etmişler seni, canım İstanbul'um????.... İDAM MASAYA GELMELİ....

Ömer

Eko nomik açıdan baya iyiymiş adama yedirmedi ler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Halep'ten acı haber
Gündem

Halep'ten acı haber

Terör örgütü SDG/YPG'nin Halep'teki saldırıları sonucu son dört günde 23 kişi hayatını kaybetti.
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı
Gündem

Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın, TBMM Genel Kurulu’nda Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı ..
Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Dünya

Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü

Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu eğlence faciaya dönüştü. Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı...
ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"
Dünya

ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye genelindeki IŞİD hedeflerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23