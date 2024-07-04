Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

İKRAR NİTELİĞİNDE SÖZLER VE KAMERA SKANDALI İfadesinde şüpheli öğretmen Eda K. ile konuştuğunda kendisinin olayı sorması üzerine öğretmenin çok çekiştirmediğini, sınıfta yalnız bırakamayacağı için götürdüğünü, aşağıda çocuklar olduğundan zorla götürdüğünü ve yavaşça yere bıraktığını söylediğini belirtti. Anne Bahar B., anaokulunda kameraların kayıt almamasının şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak şüpheli öğretmenin cezalandırılmasını talep etti. "BENİM ÇOCUĞUMA YAPAN BAŞKA ÇOCUKLARA DA YAPABİLİR" Yaşadığı korku dolu süreci SABAH'a anlatan anne Bahar B., "Oğlum okula çok severek giden bir çocuktu. Ancak kendini ifade edebilecek bir düzeye geldi ve bir süre sonra bana "Beni bebeklerin olduğu karanlık sınıfa götürüyorlar ve orada bırakıyorlar" demeye başladı. Bu durumu öğretmenine sorduğumda beni terslemişti. Ancak sonra oğlumun sınıfındaki başka bir çocuğu da bu şekilde korkuttuklarını öğrendim. En sonda da oğlum öğretmenin kendisini sürüklediğini ve yere attığını söyleyince okuldaki kameraların arızalı olduğunu iddia ettiler. Olaydan sonra oğlum okula dahi gitmek istemedi. Ailecek psikolojik olarak çok yıprandık. Sonuçta bir anneyim. Benim çocuğuma bunu yapan ilerde başka çocuklara da yapabilir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi. KAYNAK: SABAH GAZETESİ