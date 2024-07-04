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Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

2024-07-04 12:29:28
Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

Sancaktepe'de özel bir anaokulu, görevli öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddialarıyla sallandı. Yaşanan skandal, minik L.B.'nin annesine okul gününü anlatmasıyla ortaya çıktı. Minik L.B.'yi yemekhaneye gitmek istemeyince yerde sürüklediği ve attığı iddia edilen öğretmen E.K., suçlamaları kabul etmezken, okul müdürü ise okuldaki kameraların arızalandığını ve görüntü çekmediğini ileri sürdü. Çocuğu için hukuk mücadelesi başlatan anne "Ailecek psikolojik olarak çok yıprandık. Sonuçta bir anneyim. Benim çocuğuma bunu yapan ilerde başka çocuklara da yapabilir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi

#1
Foto - Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

Sancaktepe'de bulunan özel bir anaokulunda öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddiası kan dondurdu.

#2
Foto - Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

ANNE BÜYÜK ŞOK YAŞADI! İddiaya göre anne Bahar B., yaklaşık bir senedir aynı okula götürdüğü 4 yaşındaki oğlu L.B.'yi her gün olduğu gibi 27 Haziran sabahı da anaokuluna bıraktı. Ancak minik L.B., akşam eve geldiğinde okulda yaşadığı korku dolu anları anlatınca anne Bahar B., büyük bir şok yaşadı.

#3
Foto - Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

"YERDE SÜRÜKLEDİ" Minik L.B., iddiaya göre annesine okulda öğretmeninin kendisini kollarından tutarak yemekhaneye sürüklediğini ve yemekhanede de hızlı bir şekilde yere attığını söyledi.

#4
Foto - Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

Oğlunun anlattıklarıyla korku ve paniğe kapılan anne, anaokulunun müdürü Z.Ö.'yü arayarak durumu anlattı ve okuldaki kamera kayıtlarını izlemek istediğinden bahsetti. Ancak müdürden gelen cevapla anne Bahar B., ikinci bir şok yaşadı.

#5
Foto - Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

OKUL MÜDÜRÜNDEN KAMERA ARIZASI İDDİASI İddiaya göre müdür Z.Ö., okuldaki kamera kayıtlarında bir arıza yaşandığını, teknik servis çağıracaklarını söyleyerek durumu geçiştirdi. Ertesi sabah ise Bahar B.'ye mesaj atan müdür, okuldaki kameraların kayıt almadığını, bu nedenle görüntüleri izleyemeyeceklerini ileri sürdü. Telefonuna gelen mesajla başından aşağı kaynar sular dökülen anne Bahar B., olayın peşini bırakmayarak okula gitti ve çocuğunun öğretmeniyle konuştu.

#6
Foto - Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

DUYARLI ANNEDEN ÇOCUĞU İÇİN HUKUK MÜCADELESİ Darp iddialarını reddeden öğretmen E.K., iddiaya göre suçlamaları kabul etmedi. Yaşanan olay sonucu çocuğunu anaokulundan alan anne, önce darp raporu aldı, ardından da emniyetin yolunu tuttu. Bahar B.'nin çocuğunu darp ettiği iddiasıyla E.K.'dan şikayetçi olması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

#7
Foto - Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi

İKRAR NİTELİĞİNDE SÖZLER VE KAMERA SKANDALI İfadesinde şüpheli öğretmen Eda K. ile konuştuğunda kendisinin olayı sorması üzerine öğretmenin çok çekiştirmediğini, sınıfta yalnız bırakamayacağı için götürdüğünü, aşağıda çocuklar olduğundan zorla götürdüğünü ve yavaşça yere bıraktığını söylediğini belirtti. Anne Bahar B., anaokulunda kameraların kayıt almamasının şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak şüpheli öğretmenin cezalandırılmasını talep etti. "BENİM ÇOCUĞUMA YAPAN BAŞKA ÇOCUKLARA DA YAPABİLİR" Yaşadığı korku dolu süreci SABAH'a anlatan anne Bahar B., "Oğlum okula çok severek giden bir çocuktu. Ancak kendini ifade edebilecek bir düzeye geldi ve bir süre sonra bana "Beni bebeklerin olduğu karanlık sınıfa götürüyorlar ve orada bırakıyorlar" demeye başladı. Bu durumu öğretmenine sorduğumda beni terslemişti. Ancak sonra oğlumun sınıfındaki başka bir çocuğu da bu şekilde korkuttuklarını öğrendim. En sonda da oğlum öğretmenin kendisini sürüklediğini ve yere attığını söyleyince okuldaki kameraların arızalı olduğunu iddia ettiler. Olaydan sonra oğlum okula dahi gitmek istemedi. Ailecek psikolojik olarak çok yıprandık. Sonuçta bir anneyim. Benim çocuğuma bunu yapan ilerde başka çocuklara da yapabilir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi. KAYNAK: SABAH GAZETESİ

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