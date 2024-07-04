2024-07-04 12:29:28 Özel anaokulunda skandal: 4 yaşındaki çocuk darp edildi
Sancaktepe'de özel bir anaokulu, görevli öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddialarıyla sallandı. Yaşanan skandal, minik L.B.'nin annesine okul gününü anlatmasıyla ortaya çıktı. Minik L.B.'yi yemekhaneye gitmek istemeyince yerde sürüklediği ve attığı iddia edilen öğretmen E.K., suçlamaları kabul etmezken, okul müdürü ise okuldaki kameraların arızalandığını ve görüntü çekmediğini ileri sürdü. Çocuğu için hukuk mücadelesi başlatan anne "Ailecek psikolojik olarak çok yıprandık. Sonuçta bir anneyim. Benim çocuğuma bunu yapan ilerde başka çocuklara da yapabilir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi