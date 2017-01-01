Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıkarıldı! İşte istenilen rakam
4 katlı 12 odalı köşkün havuzu da bulunuyor. Satışa konu köşkte 1994’ten bu yana yaşayan Semra Özal’ın bir süre önce boşalttığı, oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi.
Köşkün satışı ile, Zeynep Özal’ın ilgilendiği öğrenildi.
Köşkün satışına aracılık eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim K. Başaran konuya ilişkin şunları söyledi:
“Kurlardaki yükseliş sonrası, özellikle boğazdaki köşk ve yalılara ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz.
Özal Ailesi’nin köşküne de ciddi bir ilgi var.
Başta Malatyalı hemşehrileri olmak üzere merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çok sayıda seveni köşk ile ilgileniyor.”
Turgut Özal ve eşi Semra Özal