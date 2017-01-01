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Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıkarıldı! İşte istenilen rakam

  • 4 katlı 12 odalı köşkün havuzu da bulunuyor. Satışa konu köşkte 1994’ten bu yana yaşayan Semra Özal’ın bir süre önce boşalttığı, oğlu Efe Özal’ın evine taşındığı öğrenildi.

  • Köşkün satışı ile, Zeynep Özal’ın ilgilendiği öğrenildi.

  • Köşkün satışına aracılık eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim K. Başaran konuya ilişkin şunları söyledi:

  • “Kurlardaki yükseliş sonrası, özellikle boğazdaki köşk ve yalılara ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz.

  • Özal Ailesi’nin köşküne de ciddi bir ilgi var.

  • Başta Malatyalı hemşehrileri olmak üzere merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çok sayıda seveni köşk ile ilgileniyor.”

  • Turgut Özal ve eşi Semra Özal

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