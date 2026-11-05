Oyuncuya yapılan muameleye bakın! Oppong'un derbi tecrübesi yoktu deniliyordu ama...

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kaybedilen Galatasaray maçı öncesinde, "Oppong genç bir futbolcumuz. Önü açık bir futbolcumuz. Bu derbilerin ne kadar büyük bir baskı altında oynandığını kendisi hiç görmedi. Archie Brown ve Levent Mercan bu maçları tecrübe etti. Derbileri nasıl oynayacağını bilen oyuncularımızla sahaya çıkıyoruz" açıklamasını yapmıştı.