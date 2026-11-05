Oyuncuya yapılan muameleye bakın! Oppong'un derbi tecrübesi yoktu deniliyordu ama...
İsmail Kartal'ın kulübeye hapsettiği Oppong'un hırsı taraftardan tam not aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsmail Kartal'ın kulübeye hapsettiği Oppong'un hırsı taraftardan tam not aldı.
Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal, Galatasaray maçında "tecrübe eksikliği" gerekçesiyle Kojo Oppong'u yedek başlatmıştı. 22 yaşındaki stoper, Liverpool önünde üzerine düşeni yaptı.
Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kaybedilen Galatasaray maçı öncesinde, "Oppong genç bir futbolcumuz. Önü açık bir futbolcumuz. Bu derbilerin ne kadar büyük bir baskı altında oynandığını kendisi hiç görmedi. Archie Brown ve Levent Mercan bu maçları tecrübe etti. Derbileri nasıl oynayacağını bilen oyuncularımızla sahaya çıkıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Sonrasında İsmail Kartal ayrıldı. Oppong, Göztepe sınavında 84 dakika görev yaptı. 22 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetinde ise 90 dakikayı bitirdi. Doğal olarak akıllara Galatasaray derbisi geldi. İsmail Kartal, Ake'nin sakatlığına rağmen o gün genç futbolcuyu 11'de tercih etmemişti.
Fenerbahçe, Ganalı futbolcuyu bu sezon başında Nice Kulübü'nden aldı. 12 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Oyuncuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Fransız ekibinin sonraki satıştan 'luk pay hakkı bulunuyor. Kojo Oppong'un bu sezonki süreleri: Süper Lig: 4 maç, 140 dakika Şampiyonlar Ligi: 2 maç, 159 dakika
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