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Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Karadeniz'de gerilim tırmanırken, Türkiye'nin düzinelerce insansız hava aracı sattığı Ukrayna'nın Türk bayraklı gemileri hedef aldığı saldırılar artış gösteriyor.

7
#1
Foto - Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Haberdenizde'de yer alan habere göre, Karadeniz'de seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradı.

#2
Foto - Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Geminin yaşam mahalline isabet eden saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, geminin hasar tespiti ve onarımı için tersaneye alınacağı öğrenildi. Saldırıya ilişkin geminin içerisindeki hasarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

#3
Foto - Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre saldırı, Novorossiysk açıklarında meydana geldi. İHA’nın geminin yaşam mahalline isabet ettiği belirtilirken, olay sırasında gemide bulunan mürettebattan yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

#4
Foto - Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Saldırının ardından MV Güllük’ün seyrine devam ederek İstanbul’a doğru yola çıktığı öğrenildi. Geminin yapılacak teknik inceleme, hasar tespiti ve gerekli onarım çalışmaları kapsamında tersaneye çekileceği belirtildi.

#5
Foto - Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

MV Güllük, 2002 yılında inşa edilen Türk bayraklı bir kuru yük gemisi olarak faaliyet gösteriyor. IMO numarası 9228100, MMSI numarası ise 271044383 olan gemi, uluslararası deniz taşımacılığında hizmet veriyor.

#6
Foto - Düzinelerce İHA sattığımız ülke Türk gemisini vurdu: Görüntüler ortaya çıktı

Karadeniz’de son dönemde ticari gemilere yönelik güvenlik risklerinin artması, bölgedeki deniz taşımacılığı açısından endişeleri yeniden gündeme taşırken, MV Güllük’e yönelik saldırı da Türk bayraklı ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

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Yorumlar

Derkan

Zelenski kaşınıyor ama kim kaşıyacak merak ediyorum?

....

dediydik yorum yazıyorduk ....daha çok vururlar...niye ..sebep çok gevur açısından bakarsak...
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