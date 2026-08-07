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Baykar'ın ortağı yine yaptı yapacağını

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Baykar'ın ortağı yine yaptı yapacağını

Baykar ile insansız hava sistemleri konusunda ortaklık kuran İtalyan savunma şirketi Leonardo dev bir hamleye imza attı.

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Foto - Baykar'ın ortağı yine yaptı yapacağını

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Baykar'ın stratejik ortağı İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo, İtalyan optik sistem üreticisi Officina Stellare ile yeni bir uzay sözleşmesine imza attı.

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Foto - Baykar'ın ortağı yine yaptı yapacağını

İki şirket, İtalyan Uzay Ajansı'nın (ASI) ikinci nesil Dünya gözlem misyonu PRISMA SG kapsamında 1,84 milyon euro değerinde iş birliği gerçekleştirecek.

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Foto - Baykar'ın ortağı yine yaptı yapacağını

Şirketten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 33 ay sürecek proje kapsamında Officina Stellare, hiperspektral gözlem sisteminde kullanılacak optik bileşenlerin tasarım, üretim, entegrasyon, test ve doğrulama süreçlerinde görev alacak. Faaliyetlerin yaklaşık yüzde 11'inin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Foto - Baykar'ın ortağı yine yaptı yapacağını

Anlaşma, İtalyan Uzay Ajansı'nın Leonardo'ya verdiği PRISMA SG programının B/C/D/E1 aşamalarının bir parçasını oluşturuyor. Officina Stellare, Leonardo ile birlikte 700 milimetreye kadar optik sistemlerin ortak mühendisliğini yürütecek ve program kapsamında geliştirilecek modellerin üretiminden sorumlu olacak.

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Foto - Baykar'ın ortağı yine yaptı yapacağını

PRISMA SG, Avrupa'nın hiperspektral Dünya gözlem teknolojilerinde yeni nesil uydu sistemi olarak geliştiriliyor. Projenin, çevresel izleme, doğal kaynak yönetimi ve afet takibi gibi alanlarda daha yüksek performans sunması hedefleniyor.

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Yorumlar

Keko

Leonardo İsrailli şirket bunu bilmeyen mi var..
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