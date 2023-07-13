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Medya
8
Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

2023-07-13 08:51:30
Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

Yeni projesinde oynayacağı rolü için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık sorunları sebebiyle 17 kilo birden verdi. Fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

#1
Foto - Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan yapacağı rol için diyete girdi. Oyuncu Ufuk Özkan, Hollywood diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı. Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

#2
Foto - Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi. Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor” dediği öğrenildi.

#3
Foto - Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

Basına yansıyan haberlerin ardından durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz). İyi ki varsınız.

#5
Foto - Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

Özkan için, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu da öğrenildi.

#6
Foto - Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

17 yıllık eşi Nazan Güneş’ten geçen yıl boşanan 48 yaşındaki oyuncu hakkında siroza yakalandığı söylentisi de çıkmıştı.

#7
Foto - Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber! Organ nakli bekliyor

HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR? Ünlülerin uyguladığı Hollywood diyeti, 1 ayda 12 ile 16 kilo arasında zayıflamayı amaçlamaktadır. Madonna, Catherine Zeta Jones, Carmen Electra ve Sharon Stone gibi ünlüler Hollywood diyetini tercih etti. Diyete 1 ay devam edenler 12 ila 16 kilo arasında zayıflayabiliyor. Diyetin temel amacı sıvı alma üzerine. Haftanın 2 günü peş peşe sadece meyve suyu içilmesi isteniyor. Ayrıca günde en az 8 bardak da su tüketiliyor.

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