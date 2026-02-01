F-35 krizini fırsata çeviren hamle! Dev hayalet uçak teklifiyle herkes ters köşe oldu

Hindistan, Su-57E için en ciddi aday olarak öne çıkıyor ve potansiyel anlaşma basit bir satın almanın çok ötesine geçiyor. Rus yetkililer, her iki tarafın da şu anda Su-30MKI üretimi için kullanılan mevcut Hint tesislerinde uçağın üretilmesinin fizibilitesini incelediğini açıkça belirtti. Bu, "Hindistan'da Üret" çerçevesi altında, teknoloji transferi, alt sistem entegrasyonu ve Hindistan'a özgü yükseltmelerin olası ortak geliştirilmesini içeren üretim odaklı bir modeli işaret ediyor. Hindistan'a Su-57E teklifi, iki ülke arasında, özellikle savaş uçağı alanında, uzun ve çok yönlü bir savunma iş birliği geçmişine dayanmaktadır. Soğuk Savaş'tan bu yana Hindistan, Hava Kuvvetlerinin büyük bir bölümünü donatmak için Sovyet ve daha sonra Rus uçaklarına güvenmiştir. MiG-21, MiG-29 ve Su-30MKI, ardışık on yıllar boyunca Hindistan Hava Kuvvetlerinin omurgasını oluşturmuştur.