F-35 krizini fırsata çeviren hamle! Dev hayalet uçak teklifiyle herkes ters köşe oldu
ABD’nin F-35 programı üzerinden uyguladığı baskıları lehine çevirmek isteyen Rusya, Hindistan’a beşinci nesil hayalet savaş uçağı Su-57E için masaya oturdu. Sadece satış değil, yerli üretim ve teknoloji transferini de kapsayan bu dev teklif, küresel savaş jeti pazarında dengeleri altüst edebilir. Hindistan’ın Batı bağımlılığını kırma isteği ile Rusya’nın stratejik ortaklık arayışı, gökyüzünün en gelişmiş uçaklarından biri olan Su-57E’yi yeni bir ihracat başarısına taşıyabilir.