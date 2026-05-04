Kurulan tuzaklar ifşa oldu! Dünya Kupası’nda bir gol de siz yemeyin

Kaspersky, 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik artan ilgiyi çeşitli yöntemlerle suistimal eden siber saldırılara karşı kullanıcılara uyarılarda bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, siber saldırganlar, 2026 Dünya Kupası'na yönelik ilgiyi kullanarak resmi kaynakları taklit eden sahte bilet ve ürün satış siteleri, kimlik avı bağlantıları içeren e-postalar, mesajlaşma kanalları ve 500 bin dolarlık "hibe" vaadiyle kullanıcıların kişisel verilerini ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Kaspersky'nin tespit ettiği sahte internet sitelerinden birinde kullanıcılara turnuva maçları için bilet satın alma imkanı sunuluyor. Ödemelerin neredeyse tüm para birimleriyle yapılabildiği belirtilen platformlarda, kullanıcılar sahte kayıt ve ödeme adımlarını tamamladıktan sonra yalnızca banka kartı bilgilerinin çalınmasıyla değil, aynı zamanda hassas kişisel verilerinin saldırganların eline geçmesi tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor. Söz konusu site, kullanıcıları yanıltmak amacıyla turnuvanın resmi renk paletini taklit ediyor. Ayrıca dolandırıcılar, site üzerinden veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişim kurulabilecek kanallar da sunuyor.