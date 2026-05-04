Kurulan tuzaklar ifşa oldu! Dünya Kupası’nda bir gol de siz yemeyin

RESMİ ÜRÜN SATIŞI OLTALAMA ARACI OLARAK KULLANILIYOR Tespit edilen bir diğer sahte internet sitesi ise kullanıcılara 2026 turnuvasına ait "resmi ürünler" satın alma fırsatı sunduğunu iddia ediyor. Maskot peluş oyuncakları ve tişört görsellerinin yer aldığı platformda geniş bir ürün yelpazesi sergilenirken, teklifleri daha cazip göstermek için yüksek oranlı indirimler öne çıkarılıyor. Güvenilirlik algısı oluşturmak amacıyla sayfanın alt kısmına "güvenilir mağaza" rozeti eklenirken, kullanıcıların kişisel ve banka bilgilerini paylaşmasını isteyen bir kayıt formu da bulunuyor. Bir diğer saldırı senaryosunda ise saldırganlar, kullanıcıları para göndermeye veya kimlik avı bağlantılarına tıklamaya yönlendirmek amacıyla sahte e-posta kampanyaları yürütüyor. Etkileşim oranını artırmak için dikkat çekici konu başlıkları ve ikna edici mesaj içerikleri kullanılıyor. Kaspersky'nin tespit ettiği örneklerden birinde, taraftarlara etkinliğin resmi temsilcilerinden geliyormuş gibi görünen ve sahte bir resmi inceleme/karar mekanizmasına aitmiş gibi gösterilen e-postalar gönderildiği de görüldü. E-postada yer alan bağlantı ise kullanıcıları kimlik avı sayfasına yönlendiriyor.