Oysa 10 yıl sonra meyve vermesi bekleniyordu! Fıstık üreticileri gözlerine inanamadı

Tekin cinsi fıstık türünün nasıl bulunduğunu aktararak, fıstık üreticiliğinin yanı sıra ağaçlarına aşı yapmak isteyenlere de aşı gözü temin ettiğini belirten çiftçi, "Dedemden ve babamdan aldığım bilgilerle üretici olarak devam ediyorum. Fıstıkçılığın dışında paketleme ve pazarlama üzerine yoğunlaşarak ihracatına başladım. Fıstığı üreterek ve kavurarak vatandaşların hizmetine sunuyorum. Ağaç 6 yaşında ama üzerinde bulunan aşı 2 yaşında. Türü ise tekin denilen cinstir. İsmi ise bundan 10 sene önce fıstık araştırmada Hüseyin Tekin hocamızın araştırıp bulması üzerine gelmektedir. Kapama bir bahçe olarak bölgede ilk yapan kişilerden biri oldum. 700-800 dönümlük bahçe ile Türkiye’de Tekin cinsinin aşılamak isteyenlere aşı gözünü temin ediyorum. Herkes memnun kalıyor. Tekin fıstığını tercih ediyoruz. Bizim bölgeye uyum sağladı. Mutluyuz, gururluyuz bizim yeşil altınımızda budur işte” dedi.