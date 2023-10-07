Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Çilek üreticisi Mehmet Özdemir, bu yılın verim açısından zorlu geçtiğini belirtti. Geçen yıllara göre çilek rekoltesinde düşüş yaşandığını ifade eden Özdemir, "Bir yılda 3 ana dönem hasat yapıyoruz. Şu anda yılın son hasadını yapıyoruz. Eskiden Sason’da bilinen bir meyve değildi. Şimdi ilçe genelinde iyi bir geliri var. Ürünlerimizi başta Batman olmak üzere Diyarbakır, Muş ve diğer çevre illerine göndererek satışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.