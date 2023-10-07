2023-10-07 14:44:55 Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını
Diyarbakır, Batman, Muş... Bu iller adeta sıraya girdi! Öyle bir şey ekti ki... Üstelik devletten yüzde 80 hibe destek veriliyor! Üreticisi paraya para demiyor! Batman'ın Sason ilçesinde, coğrafi işaret tescilli organik çilek üretimi, sağlık ve ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor. Çilek tüketimi, içerdiği antioksidanlar sayesinde bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle de dikkat çekiyor.