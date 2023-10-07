  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın satın almak için havalanmasını beklediği Hürjet'le ilgili flaş gelişme! Çok kritik teste girdi ve sonuç...

Minik dimağlarımız milli duygularla besleniyor: Hürkuş ve Gökbey müzikal tiyatrosunu minikler sevdi

Herkes şok oldu! Hayati İnanç’tan flaş siyaset kararı! Yeni görevini duyan, kulaklarına inanamadı

Gelin ayağa kalkmakta zorlandı! Benzerine az rastlanır düğün

Herkes şaşkın! O eski hakem, AK Parti yönetimine girdi! Duyan, “Vay be” diyor

Kredi kartı olanlara üzücü haber! İşte bu çok kötü oldu! 1 Kasım'da başlıyor

Vurulan Türk SİHA'sıyla ilgili Cihat Yaycı'dan şok çıkış! O Arap ülkesinin ismi geçiyor

Uzman isim, Türkiye için flaş gelişmeyi “Son derece ilginç” diyerek duyurdu! Saatini bile verdi! Biz uykudayken olacak! Ortalık fena karışacak

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'Türkiye en güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını
Gündem
4
Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

2023-10-07 14:44:55
Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Diyarbakır, Batman, Muş... Bu iller adeta sıraya girdi! Öyle bir şey ekti ki... Üstelik devletten yüzde 80 hibe destek veriliyor! Üreticisi paraya para demiyor! Batman'ın Sason ilçesinde, coğrafi işaret tescilli organik çilek üretimi, sağlık ve ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor. Çilek tüketimi, içerdiği antioksidanlar sayesinde bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle de dikkat çekiyor.

#1
Foto - Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Emek yoğun bir iş olan çilek üretimi, bölge çiftçilerine devlet tarafından sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle destekleniyor. Yılın 3 mevsiminde çilek hasadı gerçekleştirilen Sason ilçesinde, çiftçiler yılın son hasadına başladılar.

#2
Foto - Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Çilek üreticisi Mehmet Özdemir, bu yılın verim açısından zorlu geçtiğini belirtti. Geçen yıllara göre çilek rekoltesinde düşüş yaşandığını ifade eden Özdemir, "Bir yılda 3 ana dönem hasat yapıyoruz. Şu anda yılın son hasadını yapıyoruz. Eskiden Sason’da bilinen bir meyve değildi. Şimdi ilçe genelinde iyi bir geliri var. Ürünlerimizi başta Batman olmak üzere Diyarbakır, Muş ve diğer çevre illerine göndererek satışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Sason çileğinin kilogram fiyatının toptan olarak 20 ile 25 lira arasında değiştiğini belirten Özdemir, bu meyvenin birçok aile için geçim kaynağı olduğuna dikkat çekti. Özdemir, çiftçilere daha fazla destek sağlanması gerektiğini ifade etti. Çilek üretimi sadece ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bir besin kaynağı olmasıyla da önem taşıyor. Çilek, içerdiği antioksidanlar sayesinde bilişsel gerilemeyi önlemeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve Alzheimer hastalığının oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Kassam Tugayları Telaviv sokaklarında İsrail şaşkın
Dünya

Kassam Tugayları Telaviv sokaklarında İsrail şaşkın

Filistin'li mücahitler "Aksa tufanı adı verdikleri operasyonla İsrail'in başkenti Tel Aviv'in içine kadar girdiler..! Sokaklar çatışma alanı..
Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım
Teknoloji

Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları ABD'yi net bir şekilde rahatsız ediyor. Bu nedenle harekete geçen ABD Ticaret Bakanlığı, Tür..
Türkiye'den BAE'ye büyük şok! Rus basını duyurdu
Ekonomi

Türkiye'den BAE'ye büyük şok! Rus basını duyurdu

RBC gazetesi, Rus turistlerin yılbaşında en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu yazdı. Fiyat konusunda Rus turistleri ülkesine çekmey..
Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları
Gündem

Diyarbakır merkezli operasyon! İdam edin bunları

Diyarbakır merkezli 3 ilde 7 aylık çalışma sonrası 99 şüpheliye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 59 şüphelinden ..
Hamas, terör devleti İsrail'i böyle bastı
Dünya

Hamas, terör devleti İsrail'i böyle bastı

Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Dünyanın gözü bir anda bölgeye çevrilirken Hamas'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi...
Terör devletinde panik! Mücahitler vurdu İsrailliler kaçıyor
Dünya

Terör devletinde panik! Mücahitler vurdu İsrailliler kaçıyor

Gazze sınırında yaşayan İsrailli işgalcilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23