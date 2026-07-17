Herkes bu olayı konuşuyor! “F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi” diye beklenirken kritik gelişme

Havacılık ve savunma sanayiinde büyük bir başarıya imza atan Finlandiyalı Patria, F-35 programında kritik bir rol üstlendi. Şirket, ABD dışındaki ilk F-35 ön gövde üreticisi olma unvanını elde etti. 2042 yılına kadar devam edecek olan projeyle Finlandiya, küresel savunma tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri oldu.