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Herkes bu olayı konuşuyor! "F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi" diye beklenirken kritik gelişme

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Herkes bu olayı konuşuyor! “F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi” diye beklenirken kritik gelişme

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımı konusu tartışılmaya devam edilirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! "F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi" diye beklenirken kritik gelişme

Havacılık ve savunma sanayiinde büyük bir başarıya imza atan Finlandiyalı Patria, F-35 programında kritik bir rol üstlendi. Şirket, ABD dışındaki ilk F-35 ön gövde üreticisi olma unvanını elde etti. 2042 yılına kadar devam edecek olan projeyle Finlandiya, küresel savunma tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri oldu.

#2
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! "F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi" diye beklenirken kritik gelişme

Finlandiya merkezli savunma devi Patria, F-35 Lightning II programında tarihi bir dönüm noktasını temsil eden üretim faaliyetlerine resmen start verdi.

#3
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! "F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi" diye beklenirken kritik gelişme

Şirket, sadece uçak gövdeleriyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda uçakların itki sistemini oluşturan F135 motorlarının üretim süreçlerinde de yer alacak. Patria'yı özel kılan nokta ise, ABD sınırları dışında F-35'in ön gövde bölümlerini üretebilen ilk ve tek sanayi ortağı olmasıdır. Bu devasa iş birliği kapsamında şirket, 2026 ile 2042 yılları arasında toplam 400 adet ön gövde üretmeyi taahhüt etti. Üretilen tüm gövde bölümleri, Lockheed Martin'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nihai montaj hattına gönderilerek uçağın birleştirilme sürecine dahil edilecek.

#4
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! "F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi" diye beklenirken kritik gelişme

Finlandiya'nın bu stratejik hamlesi, ülkenin savunma sanayi kapasitesini uluslararası standartlarda kanıtlamasını sağladı. Küresel tedarik zincirindeki bu denli büyük bir pay, Finlandiya'ya teknolojik know-how ve uzun vadeli ekonomik getiri sağlayacak.

#5
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! "F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi" diye beklenirken kritik gelişme

Proje, F-35 platformunun küresel çapta yaygınlaşan üretim ağının ne kadar komplike ve entegre bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Finlandiya'nın bu başarısı, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesinin ABD'li üreticiler nezdindeki önemini de perçinliyor.

#6
Foto - Herkes bu olayı konuşuyor! "F-35’ler Türkiye’ye verilecek mi" diye beklenirken kritik gelişme

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