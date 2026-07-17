Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor), Türkiye’den yapılan çekirdekli meyve ithalatına yönelik önemli bir karar aldı. 18 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere, beş Türk ihracatçı firmasının ürünlerine geçici ithalat yasağı getirildi. Karar, kiraz, vişne, şeftali, kayısı ve erik gibi çekirdekli meyve çeşitlerini kapsıyor.