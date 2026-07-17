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Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

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Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Türkiye'nin tarım ürünleri bazı ülkelerden geri dönerken bağıra bağıra yaklaşan tehlike Rusya'da krize dönüştü. Ruslar, bazı Türk firmalarına yasak getirdi.

#1
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor), Türkiye’den yapılan çekirdekli meyve ithalatına yönelik önemli bir karar aldı. 18 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere, beş Türk ihracatçı firmasının ürünlerine geçici ithalat yasağı getirildi. Karar, kiraz, vişne, şeftali, kayısı ve erik gibi çekirdekli meyve çeşitlerini kapsıyor.

#2
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Rosselhoznadzor, yasağın gerekçesi olarak Türkiye’den Rusya’ya gönderilen ürünlerde, Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri için karantina kapsamında değerlendirilen zararlı organizmaların “sistematik şekilde” tespit edilmesini gösterdi.

#3
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Rus makamları, bu tespitlerin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi ve Rusya’nın “Bitki Karantinası Hakkında” federal yasası uyarınca alınan önlemin dayanağını oluşturduğunu belirtti.

#4
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Yetkililer, kısıtlamanın yalnızca beş Türk ihracatçısını kapsadığını duyururken, hangi firmaların doğrudan etkileneceğine ilişkin herhangi bir isim paylaşmadı.

#5
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Yasağın, çekirdekli meyve kategorisindeki tüm ürünleri kapsadığı ve 18 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi.

#6
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Geçici tedbirin ne zaman kaldırılacağı ise belirsizliğini koruyor. Rosselhoznadzor, yasağın kalkmasının ilerleyen dönemde yapılacak denetimlerin sonuçlarına bağlı olacağını bildirdi. Bu, söz konusu firmaların Rusya’nın karantina şartlarını yerine getirmesi halinde yasağın kaldırılabileceği anlamına geliyor.

#7
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Rusya’nın bu kararı, iki ülke arasındaki tarım ticaretinde yeni bir gerilim noktası olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Rusya’nın en önemli meyve ve sebze tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor.

#8
Foto - Rusya'dan şok eden karar: 5 Türk firmasına alelacele yasak getirdiler

Bu tür kısıtlamaların, ihracatçı firmalar üzerinde doğrudan etkili olması ve tedarik zincirinde aksamalara yol açması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin Türk yetkililerden ve ihracatçı birliklerinden açıklama gelmesi bekleniyor.

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