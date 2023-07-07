Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

“22 yıldan bu yana bıçak imalatı ile uğraşıyorum. Ayrıca 17 yıldır kültürel mirasımız olan kılıçlar, kamalar, hançerler ile uğraşmaktayım. Yaptıklarımız el işi, zaman alan ürünlerdir. Halen talep olduğu için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kılıç imalatı haricinde Topkapı Müzesi’nde bulunan eserlerin replikasını yapıyoruz. Bu ürünler genellikle altın kaplama ürünler oluyor. En çok rağbet gören ürünlerimizden bir tanesi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in kılıcı ve Fatih Sultan Mehmet’in kılıcı. Bunlar çok rağbet gören, işçilik isteyen ürünlerdir. Altın kaplama olduğu için de maliyeti biraz yüksek. Maneviyat açısından müşterinin talepleri neticesinde en çok tercih edilen modeller arasında bulunuyor”