  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

2023-07-07 11:19:44
Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Bursa’da bıçak ustası Aziz Şen, Topkapı Sarayı’nın Kutsal Emanetler bölümünde sergilenen Hazreti Muhammed’in kılıcının replikasını üretti.

#1
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Katıldığı bıçakçılık fuarından sergilediği kılıcı vitrinde görenler duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

#2
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Kılıç ve kını üzerinde 24 ayar altın işlemeleri bulunduğunu söyleyen Şen, tamamen el işi üretimi olduğunu ve yılda yalnızca 5 adet üretilebildiğini belirtti.

#3
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Fiyatının 100-150 bin lira arasında olduğunu söyleyen Şen, İslam ülkelerinden gelen turistlerin bu kılıca rağbet gösterdiğini söylerken, maneviyat açısından müşterinin talepleri neticesinde en çok tercih edilen modeller arasında olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Topkapı Sarayı’nda Kutsal Emanetler bölümünde sergilenen Hazreti Muhammed’e ait kılıcın bire bir replikasını üreten Aziz Şen, şunları söyledi:

#5
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

“22 yıldan bu yana bıçak imalatı ile uğraşıyorum. Ayrıca 17 yıldır kültürel mirasımız olan kılıçlar, kamalar, hançerler ile uğraşmaktayım. Yaptıklarımız el işi, zaman alan ürünlerdir. Halen talep olduğu için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kılıç imalatı haricinde Topkapı Müzesi’nde bulunan eserlerin replikasını yapıyoruz. Bu ürünler genellikle altın kaplama ürünler oluyor. En çok rağbet gören ürünlerimizden bir tanesi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in kılıcı ve Fatih Sultan Mehmet’in kılıcı. Bunlar çok rağbet gören, işçilik isteyen ürünlerdir. Altın kaplama olduğu için de maliyeti biraz yüksek. Maneviyat açısından müşterinin talepleri neticesinde en çok tercih edilen modeller arasında bulunuyor”

#6
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Katıldığı bir fuarda vitrinin en göz alıcı ürünü olduğuna dikkat çeken Şen, yakından görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

#7
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Ziyaretçilerin manevi duygularla gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen Şen, “Yakın zamanda katıldığımız bir fuarda Peygamber Efendimizin kılıcını görenler duygusal anlar yaşadı. Hatta ağladıklarını söyleyebilirim. Fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Tabii bu seri bir imalat ürünü değil, yılda 5 veya 6 adet üretebiliyoruz. Bunu sahiplenmek isteyen yerli yabancı çok müşterilerimiz oluyor. Genelde yurt dışından gelip ürünümüzü temin etmek isteyen insanlar evlerine, ofislerine koyabiliyorlar” şeklinde konuştu.

#8
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

Kılıç ve kını üzerinde 24 ayar altın işlemesi bulunduğu ve üretiminin meşakkatli olması sebebiyle yılda yalnızca 5 adet üretildiğini söyleyen Şen, şunları kaydetti:

#9
Foto - Öyle bir kılıç yaptı ki... Gören ağlıyor

“Peygamber Efendimizin kılıcının yapımında ciddi oranda bir altın kullanılıyor. Sayılı çıktığı ve maneviyatı yüksek olduğu için de fiyatları 100-150 bin lira arasında değişiyor. Bu ürün Topkapı Sarayı’ndaki eserin bire bir replikasıdır. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet’in kılıcının da replikasını yaptık”

Bu kez altın değil! TL'ye geçen İslam Memiş'in son sözleri olay: Dolar yerine bunu alın kafanız rahat etsin
Ekonomi

Bu kez altın değil! TL'ye geçen İslam Memiş'in son sözleri olay: Dolar yerine bunu alın kafanız rahat etsin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve borsaya ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, dolar yerine euro alma..
2. el araç satışında kepazelik! Jet hızında harekete geçildi
Otomotiv

2. el araç satışında kepazelik! Jet hızında harekete geçildi

İkinci araçlara sıfır liste fiyatından yüksek fiyat belirlenmesinin yasaklanırken, kararın ardından internetteki ilanlarda yeni fiyatların 3..
Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim
Ekonomi

Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim

TBMM'ye gelen torba yasa teklifinde emekli maaşlarına zam konusu yer almamış ve gelişme tartışmalara neden olmuştu. Bugün AK Parti Genişleti..
İBB'de salı günü hayat duracak!
Gündem

İBB'de salı günü hayat duracak!

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, 11 Temmuz’da örgütlü olduğu belediyelerde iş bırakacak. 'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları k..
Bu esere kazma mı vurulacak?! Şaheser niteliğindeki Çinili Cami'ye yıkım kararı!
Gündem

Bu esere kazma mı vurulacak?! Şaheser niteliğindeki Çinili Cami'ye yıkım kararı!

Başkan Erdoğan, yıllardır ‘eser siyaseti'ni, ‘miras olarak eser bırakma'yı vurgularken, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun kendi elleriyle y..
PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler: Haritadaki yerimizi...
Gündem

PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler: Haritadaki yerimizi...

ABD beslemesi PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin teröristlere çağrıda bulunarak karanlık planını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23