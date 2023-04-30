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Oy verecek her vatandaşı ilgilendiriyor! Seçmenlere pankartlı PKK-CHP-İP uyarısı

2023-04-30 16:40:04
Oy verecek her vatandaşı ilgilendiriyor! Seçmenlere pankartlı PKK-CHP-İP uyarısı

Seçimlere günler kala, terör örgütü PKK-CHP-İP ile ilgili asılan pankartlar oldukça dikkat çekti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, aday çıkarmayarak ve aleni ilan ederek, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak, kendilerine özerklik vaat eden, kayyım uygulamasına da son verileceğini söyleyen, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

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Foto - Oy verecek her vatandaşı ilgilendiriyor! Seçmenlere pankartlı PKK-CHP-İP uyarısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

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Foto - Oy verecek her vatandaşı ilgilendiriyor! Seçmenlere pankartlı PKK-CHP-İP uyarısı

Yaşanan skandalların ardından asılan pankartlar ise dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İP Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzlerinin bulunduğu pankartlarda, "Bazıları iki yüzlüdür. Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" ifadeleri yer aldı.

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