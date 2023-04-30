Oy verecek her vatandaşı ilgilendiriyor! Seçmenlere pankartlı PKK-CHP-İP uyarısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.