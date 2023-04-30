2023-04-30 16:40:04 Oy verecek her vatandaşı ilgilendiriyor! Seçmenlere pankartlı PKK-CHP-İP uyarısı
Seçimlere günler kala, terör örgütü PKK-CHP-İP ile ilgili asılan pankartlar oldukça dikkat çekti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, aday çıkarmayarak ve aleni ilan ederek, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak, kendilerine özerklik vaat eden, kayyım uygulamasına da son verileceğini söyleyen, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.