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Ekonomi
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ÖTV indirimi Temmuz'da ne olacak?

2020-06-17 19:14:36
ÖTV indirimi Temmuz'da ne olacak?

ÖTV indirimi Sıfır ve 2. el araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi olup olmayacağını merak ediyor. ÖTV indirimi Temmuz'da ne olacak?

#1
Foto - ngelli vatandaşlar araç alımında ÖTV ve KDV indiriminden faydalanabiliyor. İndirimin genel alımlara açılması gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda indirim sinyalleri vermişti. Kredi çekerek araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar da ÖTV indirimi olacak mı sorusuna yanıt arıyor.

ngelli vatandaşlar araç alımında ÖTV ve KDV indiriminden faydalanabiliyor. İndirimin genel alımlara açılması gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda indirim sinyalleri vermişti. Kredi çekerek araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar da ÖTV indirimi olacak mı sorusuna yanıt arıyor.

#2
Foto - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, herkesin merakla beklediği 2020 ÖTV indirim kararı üzerinde çalışma yürütüldüğü müjdesini verdi. Otomobil piyasasını büyük ölçüde canlandırması beklenen kararın bu yıl ortasına kadar çıkması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, herkesin merakla beklediği 2020 ÖTV indirim kararı üzerinde çalışma yürütüldüğü müjdesini verdi. Otomobil piyasasını büyük ölçüde canlandırması beklenen kararın bu yıl ortasına kadar çıkması bekleniyor.

#3
Foto - ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.

ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.

#4
Foto - 2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.

2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.

#5
Foto - 2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.

2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.

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