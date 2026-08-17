HAVELSAN’ın Milli Platformu göreve hazır Türkiye onunla harekete geçecek
Kurumları yapay zekaya taşıyacak milli platform göreve hazır. HAVELSAN tarafından geliştirilen büyük veri yönetim platformu ORION, kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanılmasına imkan verecek. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, yapay zeka odaklı ürünlerine bir yenisini ekledi. ORION, kurumların dağınık verilerini tek bir platformda bir araya getiren, veriyi güvenli biçimde yöneten, analiz ve raporlama süreçlerini hızlandıran ve yapay zeka çalışmalarına hazır hale getiren yerli ve ölçeklenebilir bir büyük veri yönetim platformu olarak tasarlandı.