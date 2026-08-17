Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı
İngiltere'nin Manchester kentindeki Prestwich kasabasında henüz iki ay önce bulunan B.K.Y. adlı Türk uyruklu şahıs, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmeye çalışırken mahalle sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Öfkeli kalabalığın müdahalesiyle darbedilen ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerinde kırık İngilizcesiyle "I am stupid, ben geri zekalıyım" diyerek ağlayan zanlı, polise teslim edildi. Çıkarıldığı mahkemece yargılanması hızla tamamlanan sanık, çocuk istismarı suçundan 16 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.