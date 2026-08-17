Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı

Sert müdahale karşısında panikleyen B.K.Y.'nin ise Türkçe ve yetersiz bir İngilizceyle "Ben ne yaptım, ben geri zekalıyım" ve "I am stupid" (Ben aptalım) diyerek gözyaşları içinde kendini savunmaya çalıştığı kayıtlara geçti.