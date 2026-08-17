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Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı

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Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı

İngiltere'nin Manchester kentindeki Prestwich kasabasında henüz iki ay önce bulunan B.K.Y. adlı Türk uyruklu şahıs, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmeye çalışırken mahalle sakinleri tarafından suçüstü yakalandı. Öfkeli kalabalığın müdahalesiyle darbedilen ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerinde kırık İngilizcesiyle "I am stupid, ben geri zekalıyım" diyerek ağlayan zanlı, polise teslim edildi. Çıkarıldığı mahkemece yargılanması hızla tamamlanan sanık, çocuk istismarı suçundan 16 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

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Foto - Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı

İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki Prestwich kasabasında infial yaratan bir olay meydana geldi. Yaklaşık iki ay önce ülkeye gittiği öğrenilen B.K.Y. isimli Türk vatandaşı, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle kaçamadan yakalanan şüpheli, sokak ortasında öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

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Foto - Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı

Çevredeki insanların hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlının yakalanma anı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin, "Çocuğa zarar vermek için geldin, yarın Türkiye'de değil hapiste olacaksın" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

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Foto - Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı

Sert müdahale karşısında panikleyen B.K.Y.'nin ise Türkçe ve yetersiz bir İngilizceyle "Ben ne yaptım, ben geri zekalıyım" ve "I am stupid" (Ben aptalım) diyerek gözyaşları içinde kendini savunmaya çalıştığı kayıtlara geçti.

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Foto - Ağlayarak yalvardı! İngiltere’de yakalanan tacizci, dayak yerken birden Türkçe konuşmaya başladı

Kalabalığın tepkisinin ardından ihbar üzerine hızla adrese intikal eden emniyet güçleri, B.K.Y.'yi öfkeli grubun elinden alarak gözaltına aldı. Emniyet merkezine götürülen zanlı, buradaki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. İngiliz yargı organlarınca yürütülen süreç kısa sürede sonuçlandı. Hakim karşısına çıkarılan B.K.Y., hakkındaki suçlamalar doğrultusunda suçlu bulundu. Mahkeme, 14 yaşındaki çocuğa yönelik istismar girişiminde bulunan zanlıyı 16 ay hapis cezasına çarptırarak cezaevine gönderdi.

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Yorumlar

turk

orada ogreniz ingilizcegi )))))
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