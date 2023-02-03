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Yaşam
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Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

2023-02-03 16:10:07
Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturduğu evi yakan kiracı, "mala zarar vermek" suçundan tutuklandı.

#1
Foto - Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Yangın, dün gece saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binanın 3. katında çıktı.

#2
Foto - Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Durumun bildirilmesi üzerine, yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

#3
Foto - Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Yangın bitişik binalara sıçramadan söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Yangının başlamasının ardından caddeye eli yüzü is olarak çıkan kiracı kadın Filiz Türkmen, polis ekipleri tarafında yangın şüphesiyle gözaltına alındı.

#5
Foto - Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Evin yanmaya başlamasının ardından eli yanmış vaziyette sokağa inen kadının polislere, "Ev sahibi beni evden çıkarmak için evi yaktı" iddiasında bulunduğu bildirildi.

#6
Foto - Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Polis tarafından önce Cumhuriyet Polis Karakoluna, ardından da kolunun tedavisi ve rapor almak için Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Filiz Türkmen’in hastanede güvenlik güçlerine de sorun çıkarttığı bildirildi.

#7
Foto - Oturduğu evi yakan kiracı kadın tutuklandı

Sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türkmen, mahkeme tarafından "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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