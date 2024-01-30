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Otomotiv
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Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

2024-01-30 15:22:08
Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Çinli otomotiv firmalarının Türkiye'ye akınları hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir Avrupa yollarında olan Lynk & Co'nun Türkiye'ye girmek için de hazırlıklar yaptığı ortaya çıktı. Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde faaliyet gösteren firma, ilk etapta kompakt SUV modelini satışa sunacak. Lynk & Co'nun Türkiye'nin resmi web sitesi için hazırlıklar sürerken, firmanın adresinin de İstanbul Kozyatağı olması bekleniyor. Öte yandan, Volvo XC40 ile platform kardeşi olan '01' isimli modelin fiyatı ile ilgili de bir ipucu bulunuyor. Yaptığımız araştırmaya göre, Lynk & Co'nun Türkiye yollarına çıkaracağı ilk modelinin fiyatı Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesine girmiş durumda. Yiğitcan Yıldız yazdı...

#1
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Türkiye otomotiv pazarına Çin'den gelen markalar kervanına yeni bir isim daha katıldı. Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde faaliyet gösteren Lynk & Co, sessiz sedasız ülkeye giriş yaptı. İlk etapta kompakt SUV modeli '01' ile Türk tüketicinin karşısına çıkacak Çinli firma, İstanbul'da bir genel müdürlük oluşturmak için de kolları sıvadı. Edindiğimiz bilgiye göre, Lynk & Co'nun Türkiye merkezi ise, uzun yıllar boyunca Hyundai Assan tarafından kullanılan fakat 2023'de Hyundai Assan'ın genel müdürlüğünü başka bir adrese taşınması ile boşa çıkan bina olacak. İstanbul Kozyatağı'nda bulunan binada Lynk & Co'nun ne kadarlık bir istihdam oluşturacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

#2
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Şirket web sitesi kurma hazırlıklarına da başladı. Bu kapsamda 'lynkco-turkiye.com' adresi şirketin resmi internet sitesi olacak. Öte yandan, Lynk & Co 01'in İstanbul yollarında testleri gerçekleşiyor. Tescil işlemleri yapılan ve plakası çıkarılan 01'i, Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde görüntüledik.

#3
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

XC40'IN KARDEŞİ - Markanın Türkiye'de satışa sunacağı ilk modeline dönersek, Volvo XC40 ile platform kardeşi olan otomobilde, 1.5 litrelik hibrit motor görev yapıyor. Toplam gücü 200 beygire çıkan bu sistem haricinde, bir de plug-in hibrit, yani kablo ile şarj edilebilir bir hibrit güç ünitesi bulunuyor.

#4
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Bu seçenekte motor gücü 260 beygire çıkan otomobil, daha fazla elektrikli sürüş menzili de sunabiliyor. Aracın uzunluğu 4549 mm, genişliği 1860 mm ve yüksekliği 1689 mm olarak açıklanıyor. Otomobilde toplam kapasitesi 17.7 kWh olan yüksek yoğunluklu lityum batarya görev yapıyor. SUV model sadece elektrik gücü ile 70 km kadar yol gidebiliyor.

#5
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Lynk & Co'nun geçmişinden de biraz bahsetmek gerekirse, şirket Geely ve Volvo tarafından 2016 yılında ortaklaşa kuruldu. Geely ve Volvo'nun birlikte geliştirdiği kompakt modüler mimari (CMA) platformu üzerinde otomobillerini üreten markanın 01, 05, 06, 08 ve 09 olmak üzere 5 farklı modeli bulunuyor.

#6
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

FİYATI ORTAYA ÇIKTI - Öte yandan, Lynk & Co'nun Türkiye'deki ilk otomobilinin fiyatı hakkında da ipuçları bulunuyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesine göre, Çinli markanın 01 modelinin fiyatı 2 milyon 600 bin TL olarak açıklanıyor. TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor. Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

#7
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor. Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor. Dolayısı ile, TSB'nin yayınladığı listenin Lynk & Co'nun açıklayacağı fiyat listesi ile büyük ölçüde örtüşeceği söylenebilir.

#8
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

SAYILARI 13'E YÜKSELDİ, YENİLERİ YOLDA - Lynk & Co ile birlikte, Türkiye'deki Çinli otomobil markası sayısı da 14'e yükselmiş oldu. Türkiye'de hali hazırda varlık gösteren Çinli markalar arasında BYD, Hongqi, otomobilleri SAIC tarafından üretilen MG, Leap Motor, Chery, DFSK, Skywell, Seres, Voyah, SWM, Neta, Nieve bulunuyor. Bu markaların büyük çoğunluğu ise 2023'te Türkiye'ye ayak bastı. Ticari araç tarafında ise DFSK ve SAIC tarafından üretilen Maxus Türkiye'de araçlarını satarken, bir başka Çinli Foton da Tunland isimli pick-up modelini tüketici ile buluşturmak için gün sayıyor.

#9
Foto - Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

PAZARIN YÜZDE 6'SINI ALDILAR - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Dolayısı ile geçtiğimiz yıl toplam pazarın neredeyse yüzde 5'ini Çinli araçlar oluşturdu. Fakat, 2023'te Türkiye'de satılan Çinli araçların sadece 117 adedini hafif ticari araçlar oluşturdu. Bu durum, Türkiye otomobil pazarının 2023'te yüzde 6'dan fazlasının Çinli otomobillerden oluştuğunu gösteriyor. Çinli markaların birçoğunun 2023'te ülkeye giriş yaptığını söylemiştik. Bu markaların 2024'te daha çok modeli Türkiye'ye getirmesi ile birlikte, pazar paylarını artırmaları sürpriz olmayacaktır. Dolayısı ile, 2024'te Çinlilerin pazar payının yüzde 10'u aşması beklenebilir.

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