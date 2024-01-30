Otomotiv sektöründe bomba patladı! Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde yer alan Lynk & Co Türkiye'ye geliyor

Çinli otomotiv firmalarının Türkiye'ye akınları hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir Avrupa yollarında olan Lynk & Co'nun Türkiye'ye girmek için de hazırlıklar yaptığı ortaya çıktı. Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde faaliyet gösteren firma, ilk etapta kompakt SUV modelini satışa sunacak. Lynk & Co'nun Türkiye'nin resmi web sitesi için hazırlıklar sürerken, firmanın adresinin de İstanbul Kozyatağı olması bekleniyor. Öte yandan, Volvo XC40 ile platform kardeşi olan '01' isimli modelin fiyatı ile ilgili de bir ipucu bulunuyor. Yaptığımız araştırmaya göre, Lynk & Co'nun Türkiye yollarına çıkaracağı ilk modelinin fiyatı Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesine girmiş durumda. Yiğitcan Yıldız yazdı...