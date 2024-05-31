Otomotiv mühendisi açıkladı! İşte elektrikli araçlardaki en büyük tehlike

"Yaz mevsiminde hızlı şarjlardan kaçınmak lazım" Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ile birlikte otomobillerin batarya sağlığına özen göstermeleri konusunda araç sahiplerini uyaran Aydın, "Özellikle yaz mevsiminde hava sıcaklığı 45 derece ve üzerine çıktığı taktirde hızlı şarjlardan kaçınmak lazım. Çok hızlı deşarj yapmamak, gaz pedalına biraz daha yavaş ve kontrollü basmak lazım. Aksi takdirde bu durum bataryaların hızla ısınmasına sebebiyet verecek ve batarya yangınları ve sonuçta araç yangınlarına sebebiyet verecektir. Bariyere çarpma sonucu ya da herhangi bir kaza sonrasında bataryalar zarar görebiliyor. Bu bataryaların çok iyi korunması, bakımlarının çok iyi yapılması, uzman olmayan insanların müdahale etmemesi lazım. Herhangi bir çarpışma ve kazada bataryaların kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi lazım. Aksi takdirde hem yüksek sıcaklık, hem de darbeler bu tür bataryaların temel yanma sebepleridir. Bir kez tutuştuğunda aracınız komple hasar alır. Hiç boşuna söndürmek için kurtarmaya çalışmayın, bunu mevcut teknoloji ile söndürmek neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.