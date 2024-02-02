2024-02-02 16:46:17 Otomotiv devinin elektrikli araçlarında rekor menzil! 800 kilometreye yükseltecek
Elektrikli otomobillerde en önemli detay olarak ortaya çıkan menziller hızla yükseliyor. Stellantis, tamamen yeni STLA Large platformunu tanıttı. D ve E segmentlerdeki küresel pazarlara yönelik farklı araçların temelini oluşturan yeni platform ile otomotiv devi elektrikli araçlarının menzilini 800 kilometreye yükseltecek. Stellantis, STLA LArge Platformu'yla elektrikli araçlarının menzilini 800 kilometreye yükselteceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, tamamen yeni STLA Large platformunu tanıttı. D ve E segmentlerdeki küresel pazarlara yönelik farklı araçların temelini oluşturan yeni platform, doğuştan BEV'lere (batarya-elektrikli araç) uygun tasarımıyla dikkati çekiyor. Stellantis'in yeni platformu, grup markaları için yerleşik enerji, şarj verimliliği, yüksek performanslı araç dinamikleri ve arazi sürüşü de dahil olmak üzere segmentin iyi özelliklerini mümkün kılıyor. STLA Large platformunda üretilen araçlar, şirketin küresel pazarlardaki müşteri talebinin temelini oluşturuyor.