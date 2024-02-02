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Otomotiv
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Otomotiv devinin elektrikli araçlarında rekor menzil! 800 kilometreye yükseltecek

2024-02-02 16:46:17
Otomotiv devinin elektrikli araçlarında rekor menzil! 800 kilometreye yükseltecek

Elektrikli otomobillerde en önemli detay olarak ortaya çıkan menziller hızla yükseliyor. Stellantis, tamamen yeni STLA Large platformunu tanıttı. D ve E segmentlerdeki küresel pazarlara yönelik farklı araçların temelini oluşturan yeni platform ile otomotiv devi elektrikli araçlarının menzilini 800 kilometreye yükseltecek. Stellantis, STLA LArge Platformu'yla elektrikli araçlarının menzilini 800 kilometreye yükselteceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, tamamen yeni STLA Large platformunu tanıttı. D ve E segmentlerdeki küresel pazarlara yönelik farklı araçların temelini oluşturan yeni platform, doğuştan BEV'lere (batarya-elektrikli araç) uygun tasarımıyla dikkati çekiyor. Stellantis'in yeni platformu, grup markaları için yerleşik enerji, şarj verimliliği, yüksek performanslı araç dinamikleri ve arazi sürüşü de dahil olmak üzere segmentin iyi özelliklerini mümkün kılıyor. STLA Large platformunda üretilen araçlar, şirketin küresel pazarlardaki müşteri talebinin temelini oluşturuyor.

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Foto - Otomotiv devinin elektrikli araçlarında rekor menzil! 800 kilometreye yükseltecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, STLA platformlarına yönelik iddialı hedefler belirlediklerini söyledi. Müşterilerin şirketten beklentisinin üstün performans gösteren versiyonlarıyla bir araç ailesi oluşturmak olduğunu belirten Tavares, "Platformun esnekliği ve çevikliği onu özel kılıyor ve Kuzey Amerika'da elektrikliye geçiş noktasında başarımızın itici gücü olacak” ifadesini kullandı. Açıklamada şirketin gelecekteki ürünlerini kapsayan STLA Large platformunun, Stellantis için Dare Forward 2030 stratejik planı hedeflerine ulaşmanın anahtarını oluşturduğuna vurgu yapıldı.STLA Large, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki farklı fabrikalarda kullanılacak hibrit ve içten yanmalı dahil olmak üzere farklı enerji türlerini de destekleyecek. Stellantis'in ikonik markaları, STLA Large platformu ile üretilen araçları, aile odaklı, 4x4 ve hatta lüks segmente kadar müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarlayabilecek.

#2
Foto - Otomotiv devinin elektrikli araçlarında rekor menzil! 800 kilometreye yükseltecek

Platformun doğası olan esneklik; mühendislerin ve tasarımcıların aracın dingil mesafesini, uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini ayarlamasına olanak tanıyor. Sürüş, yol tutuş ve konfor dahil özel performans hedeflerine uyacak şekilde farklı süspansiyon modülleri ve güç aktarma organları kullanılabiliyor. Mühendisler, aracın becerilerini ve performansını ayarlamak üzere ön aks ile sürücü ayak bölmesi, ön ve arka aks çıkıntıları veya yolcu kabin zemini gibi unsurları kullanım amacı doğrultusunda ayarlayabiliyor. Gelişmiş yüksek dayanıklı malzemelerin kullanıldığı platform, farklı araç türlerinde sınıfının en iyi performansını sağlamak üzere ağırlık ve sağlamlık açısından optimize edilmiş durumda. Ayrıca iklimlendirme sistemi, direksiyon, fren desteği ve tahrik gibi temel konfor ve performans bileşenleri sürüş menzilini artırmak üzere enerji tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlandı.

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Foto - Otomotiv devinin elektrikli araçlarında rekor menzil! 800 kilometreye yükseltecek

Motor, güç dönüştürücü ve transfer dişlisini içeren üçü bir arada elektrikli tahrik modülleri (EDM'ler), önden, arkadan ve dört tekerlekten çekişli olarak yapılandırılabiliyor. STLA Large platformunda üretilen modellerin 2 saniye civarında 0-100 km/s hızlanmalarını tamamlamalarına olanak tanıyor.

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