Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

İyileştirilmiş bir vergi sistemi satış adedini artıracağı için pazar 1.5 milyon adede çıkar ve akaryakıt tüketimi ile birlikte devletin vergi geliri artar. Bu sadece bizi değil tüm markaları etkiliyor, önümüzdeki dönemde her fırsatta bunu gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.