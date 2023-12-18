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Otomotiv
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Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

2023-12-18 12:42:24
Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

Sıfır otomobil satışları 1 milyon bandını aşarak rekor kırmıştı. Otomotiv sektörü temsilcileri 2024’te satışlarda daralma yaşanmasını kaçınılmaz olarak görüyor. Bunu sebebini ise taşıt kredisine erişimde sorun yaşanması ve kurlar olarak dile getiriyorlar. Vergi sisteminde güncelleme olması gerektiğini de belirten sektör temsilcileri ‘emisyona dayalı vergi sistemi’ önerisini sunuyor. Ayrıca ‘sıfır otomobil kampanyaları 2024 yılı için devam edebilir’ yorumunu yapıyorlar.

#1
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

Araç bulunurluğunun artması ile ertelenen talebin devreye girmesi, otomobilin yatırım aracı olması, yılın ikinci yarısında markaların yaptığı kampanyalar, fiyatların özellikle son 2 aydır sabit kalması ya da düşmesi gibi nedenlerle otomobil ve hafif ticari araç satışları ilk kez milyon bandını aşmıştı.

#2
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

Yılın 11 aylık döneminde 840 bin 925 otomobil, 233 bin 57 adet de hafif ticari olmak üzere toplamda 1 milyon 73 bin 982 araç satıldı.

#3
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

#4
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

Ancak Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer Habertürk’e yaptığı açıklamasında, pazarın bu yıl rekor kırmasına rağmen, 2024'te bu görünümün değişeceğini kaydederek, “Pazarın seyri pandemiden sonra dalgalanmaya başladı ve bu yıl rekor geldi.

#5
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

Son dönemde krediye erişimde sorunlar var, kur şoku fiyatları yukarı çekti ve alım gücü düştü. İşte tüm bunlar gelecek yıl için tahminleri düşürdü. 2024'te binek otomobil pazar beklentimiz 650 bin adet, bu 2023’e göre yüzde 35 küçülmeye işaret ediyor" dedi.

#6
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

Kılıçer, mevcut vergi sisteminin otomobile erişimi zorlaştırdığını da vurgulayarak, "Mevcut vergi sistemi yüzünden otomobile ödenen tutarın yüzde 65’i vergiye gidiyor, bu sürdürülebilir bir durum değil. Vergi sisteminin satın alma gücünü etkilemeden, emisyona dayalı olarak yenilenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

#7
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

İyileştirilmiş bir vergi sistemi satış adedini artıracağı için pazar 1.5 milyon adede çıkar ve akaryakıt tüketimi ile birlikte devletin vergi geliri artar. Bu sadece bizi değil tüm markaları etkiliyor, önümüzdeki dönemde her fırsatta bunu gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!

Finansmana erişim sıkıntılarının kredili araç satışlarını azalttığını da aktaran Bülent Kılıçer, eskiden otomobil satışlarının yüzde 70’inin kredi ile yapıldığını, bu oranın yüzde 15’e kadar düştüğünü bildirdi. Kılıçer, 2024’te talebe bağlı olarak kampanyaların devam edebileceğini de söyledi.

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