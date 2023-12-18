2023-12-18 12:42:24 Otomobilde yeni ÖTV talebi! Kampanyalar sürebilir! 2024’te pazar tersine dönecek!
Sıfır otomobil satışları 1 milyon bandını aşarak rekor kırmıştı. Otomotiv sektörü temsilcileri 2024’te satışlarda daralma yaşanmasını kaçınılmaz olarak görüyor. Bunu sebebini ise taşıt kredisine erişimde sorun yaşanması ve kurlar olarak dile getiriyorlar. Vergi sisteminde güncelleme olması gerektiğini de belirten sektör temsilcileri ‘emisyona dayalı vergi sistemi’ önerisini sunuyor. Ayrıca ‘sıfır otomobil kampanyaları 2024 yılı için devam edebilir’ yorumunu yapıyorlar.