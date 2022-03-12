Otomobil tutkunlarının hayali! Yenilenen Mercedes-AMG GT Coupe Türkiye'de

Tamamı Mercedes-AMG tarafından geliştirilen üçüncü model olan AMG GT 4-Kapı Coupé, başlı başına bir başarı öyküsü olarak yoluna devam ediyor. Mercedes-AMG GT'nin yüksek sürüş dinamikleri, dört kapılı gövde ve beş yolcuya kadar yaşam alanı ile günlük kullanıma uygun bir yapıyla sunuluyor. AMG GT 4-Kapı Coupé, gelişmiş havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme ve tamamen değişken dört tekerlekten çekişle, dünyanın en kapsamlı sürüş teknolojilerini sunuyor. Kategorisinde Nürburgring-Nordschleife'de en iyi tur zamanına imza atan modelde yenilikçi ekran kumandaları, direksiyon kumandaları ve çok sayıda koltuk ve donanım konfigürasyonu dikkat çekiyor. Tüm versiyonlar için; metalik spektral mavisi, MANUFAKTUR mat spektral mavisi ve MANUFAKTUR metalik elmas beyazı olmak üzere üç yeni gövde rengi sunuluyor. Yeni AMG Gece Paketi II, daha da sportif ve daha dikkat çekici bir görünümü beraberinde getiriyor. AMG'ye özgü radyatör ızgarasındaki dikey panjurlar burada koyu krom olarak uygulanıyor. Arkadan bakıldığında; siyah renkli AMG logosu, Mercedes Yıldızı ve model ismi dikkat çekerken siyah vurgu, ön çamurluklardaki yazılarda da kullanılıyor. Gece Paketi ve Karbon Paket kombinasyonu da sunulan yeni donanımlardan.