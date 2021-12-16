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Otomotiv
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Otomobil fiyatları için yeni yöntem

2021-12-16 03:09:44
Otomobil fiyatları için yeni yöntem

TÜİK, otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımadığına dair tartışmalar sonrasında yeni bir karar aldı.

#1
Foto - TÜİK, otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımadığına dair tartışmalar sonrasında yeni bir adım atarak otomobil fiyatlarını fatura kesilmesinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden takip edecek.

TÜİK, otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımadığına dair tartışmalar sonrasında yeni bir adım atarak otomobil fiyatlarını fatura kesilmesinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden takip edecek.

#2
Foto - Dünya Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş'a konuşan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer otomobil fiyatlarının satış yapılıp fatura kesildiği an Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) ulaşan bilgilerden takip edileceğini, böylece otomobil satışlarının atlanmasının söz konusu olmayarak endekse doğru fiyat artışının yansıtılmasının mümkün hale geleceğini açıkladı.

Dünya Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş'a konuşan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer otomobil fiyatlarının satış yapılıp fatura kesildiği an Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) ulaşan bilgilerden takip edileceğini, böylece otomobil satışlarının atlanmasının söz konusu olmayarak endekse doğru fiyat artışının yansıtılmasının mümkün hale geleceğini açıkladı.

#3
Foto - ygulamaya bu ay başlanırken güncel rakamlar ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuna yansıyacak.

ygulamaya bu ay başlanırken güncel rakamlar ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuna yansıyacak.

#4
Foto - Sektör kaynakları kasım ayında otomobil fiyatlarında yüzde 50 civarında bir artış yaşandığını belirtirken TÜİK'in, aralık ayı enflasyon verilerinde ise benzinli otomobillerdeki fiyat artışı yüzde 6.3 ve dizel araçlarda yüzde 12 olarak hesaplanmıştı.

Sektör kaynakları kasım ayında otomobil fiyatlarında yüzde 50 civarında bir artış yaşandığını belirtirken TÜİK'in, aralık ayı enflasyon verilerinde ise benzinli otomobillerdeki fiyat artışı yüzde 6.3 ve dizel araçlarda yüzde 12 olarak hesaplanmıştı.

#5
Foto - Otomobildeki yüzde 50 civarındaki artışın enflasyon sepetine yansıması TÜFE'yi yüzde 3.5 yukarı çekecek.

Otomobildeki yüzde 50 civarındaki artışın enflasyon sepetine yansıması TÜFE'yi yüzde 3.5 yukarı çekecek.

#6
Foto - Dinçer, market fiyatlarındaki uygulamayla ilgili de Aktaş'a bilgi verirken marketlerin her ayın ilk 7, ilk 14, ilk 24 gününü ve son olarak da tümünü içeren verileri TÜİK'e gönderdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dinçer, market fiyatlarındaki uygulamayla ilgili de Aktaş'a bilgi verirken marketlerin her ayın ilk 7, ilk 14, ilk 24 gününü ve son olarak da tümünü içeren verileri TÜİK'e gönderdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - ''Bu uygulamayla ayın belirli günlerinde alandan derlenen fiyatlar yerine, firmalardan sağlanan şube bazında kasadan geçen günlük satış ve miktar verilerini kullanarak ayın genelini kapsayan fiyatları endekse dahil ediyoruz. Barkod verilerinin sisteme dahil edilmesiyle 2021 yılı itibarıyla TÜFE kapsamında derlenen toplam fiyat sayısının yaklaşık yüzde 21’i zincir marketlerden doğrudan temin edilir hale geldi.

''Bu uygulamayla ayın belirli günlerinde alandan derlenen fiyatlar yerine, firmalardan sağlanan şube bazında kasadan geçen günlük satış ve miktar verilerini kullanarak ayın genelini kapsayan fiyatları endekse dahil ediyoruz. Barkod verilerinin sisteme dahil edilmesiyle 2021 yılı itibarıyla TÜFE kapsamında derlenen toplam fiyat sayısının yaklaşık yüzde 21’i zincir marketlerden doğrudan temin edilir hale geldi.

#8
Foto - Perakende sektöründe faaliyet gösteren yerel zincir marketlerin yanı sıra elektronik, giyim, kişisel bakım gibi farklı sektörlerden alınan verilerin de endeks hesaplamasına dahil edilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu verilerin sisteme entegre edilmesiyle birlikte TÜFE hesaplamalarında kullanılan barkod verisi oranını yüzde 40-50 bandına ulaştırmayı hedefliyoruz.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren yerel zincir marketlerin yanı sıra elektronik, giyim, kişisel bakım gibi farklı sektörlerden alınan verilerin de endeks hesaplamasına dahil edilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu verilerin sisteme entegre edilmesiyle birlikte TÜFE hesaplamalarında kullanılan barkod verisi oranını yüzde 40-50 bandına ulaştırmayı hedefliyoruz."

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