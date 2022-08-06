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Hayat-Aktüel
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

2022-08-06 21:21:02
Otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Sadık Sevici’nin kullandığı 19 ACV 850 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Sadık Sevici’nin kullandığı 19 ACV 850 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkisinde elektrik direğine çarptı.

#2
Foto - Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Seçil Dalgıç, Raşit Biçer, Burak Sur, Selcan Sur ve Tuğçe Gedik araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Seçil Dalgıç, Raşit Biçer, Burak Sur, Selcan Sur ve Tuğçe Gedik araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmayla otomobilin tavanı kesilerek dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmayla otomobilin tavanı kesilerek dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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