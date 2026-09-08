Otomobil devinin amiral gemisi yenilendi: Tek depoyla 920 km yol gidiyor!
Hyundai lüks sedan modeli Grendur'un hibrit versiyonunu yeniledi. Yenilenen model tek depo ve bataryayla 920 km yol gidebiliyor.
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Hyundai lüks sedan modeli Grendur'un hibrit versiyonunu yeniledi. Yenilenen model tek depo ve bataryayla 920 km yol gidebiliyor.
Hyundai, hibrit ürün gamındaki sedan modellerinden Grandeur'u güncelledi. Geniş iç hacmi, zengin donanım seçenekleri ve uzun yol kullanımına yönelik verimlilik verileriyle öne çıkan yeni Grandeur Hybrid, tek depoyla 920 kilometreye kadar ulaşabilen menziliyle dikkat çekiyor. Model, 239 beygirlik hibrit güç sistemi ve dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.
239 beygirlik hibrit sistem kullanılıyor Yeni Hyundai Grandeur Hybrid'in kaputunun altında Smartstream 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motor bulunuyor. Bu motor, 47,7 kW gücündeki elektrik motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Hibrit sistem toplamda 239 beygir güç ve 379 Nm tork üretiyor.
Model, tam dolu yakıt deposu ve bataryasıyla birlikte 920 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,4 litreye kadar düşüyor Grandeur Hybrid'in karma yakıt tüketimi, seçilen donanım seviyesi ve jant ölçüsüne göre 100 kilometrede 5,4 ila 6,3 litre arasında değişiyor. Şehir içi kullanımda tüketim 5,5 ila 6,45 litre seviyesinde açıklanırken, otoyol sürüşlerinde bu değer 5,4 ila 6,13 litre arasında bulunuyor.
5 metrelik sedan geniş iç hacim sunuyor Hyundai Grandeur Hybrid'in boyutları şöyle: Uzunluk: 5.050 mm Genişlik: 1.880 mm Yükseklik: 1.460 mm Aks mesafesi: 2.895 mm
5 metreyi aşan uzunluğu ve geniş aks mesafesiyle model, özellikle arka koltuk yolcuları için geniş bir yaşam alanı hedefliyor.
Giriş paketinde 10 hava yastığı bulunuyor Grandeur Hybrid dört farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Giriş seviyesini Premium paketi oluşturuyor. Bu pakette 10 hava yastığı, çoklu çarpışma önleme freni, ön çarpışma önleme asistanı ve akıllı hız sabitleyici gibi sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor. İç mekanda ise nappa kabartmalı deri direksiyon simidi, 9,9 inçlik ince kontrol ekranı ile ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar yer alıyor.
Exclusive pakette uzaktan park desteği Exclusive donanım seviyesinde güvenlik ve konfor özellikleri artırılıyor. Bu pakette çevre görüş monitörü, uzaktan akıllı park asistanı, kör nokta çarpışma önleme asistanı, hakiki deri koltuklar ve Dijital Anahtar 2 özellikleri bulunuyor.
Calligraphy paketi konfora odaklanıyor Daha üst seviyede konfor sunan Calligraphy donanımında yolu önceden tarayarak süspansiyon sistemini ayarlayan elektronik kontrollü süspansiyon yer alıyor. Bu pakette ayrıca ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı ve 14 hoparlörlü BOSE ses sistemi bulunuyor.
Serinin en üstünde Black Ink var Grandeur Hybrid serisinin en üst donanım seviyesi Black Ink olarak sunuluyor. Calligraphy paketini temel alan bu versiyonda 20 inçlik siyah alaşım jantlar, Pirelli lastikler, siyah tonlu alüminyum kaplamalar ile sentetik deri ve süet döşemeler kullanılıyor. Black Ink versiyonunun iç mekanı yalnızca siyah renk seçeneğiyle sunulurken, dış gövdede siyah ve beyaz sedefli olmak üzere iki farklı renk tercih edilebiliyor.
Hyundai Grandeur Hybrid'in fiyatı ne kadar? Vergi teşvikleri dahilindeki açıklanan fiyatlar donanım seviyelerine göre şöyle: Premium: 48,33 milyon Won Exclusive: 52,82 milyon Won Calligraphy: 58,99 milyon Won Black Ink: 59,89 milyon Won Açıklanan rakamlar dolar karşılığıyla yaklaşık 36 bin dolar ile 44 bin 600 dolar arasında değişiyor.
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