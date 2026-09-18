Mersin'de yetişiyor: Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor, vatandaşları ilgisi büyük! Peki fayda sağlıyor mu?

Liçi ayrıca potasyum, bakır ve çeşitli bitkisel bileşenler içeriyor. Meyvede bulunan polifenol benzeri antioksidan bileşikler de dengeli bir beslenme içerisinde toplam antioksidan alımına katkıda bulunabilir. Ancak liçinin tek başına hastalıkları önlediği, tedavi ettiği veya bağışıklığı olağanüstü biçimde güçlendirdiği yönündeki iddiaların bilimsel olarak genellenmemesi gerekiyor. C vitamini açısından dikkat çekiyor Liçinin en fazla öne çıkan besin öğelerinden biri C vitamini. Bu vitamin aynı zamanda vücutta kolajen oluşumuna katkı sağlıyor ve demirin emilimine yardımcı oluyor. Bu nedenle liçi, portakal, mandalina, kivi, çilek ve biber gibi C vitamini içeren diğer besinlerle birlikte çeşitlendirilmiş bir beslenme planında yer alabilir. Taze meyvelerde olduğu gibi liçiden alınacak besin değerleri de porsiyona ve meyvenin olgunluk durumuna göre değişebilir. Liçi meyvesi nasıl yenir? Liçi tüketmeden önce dış kabuğunun soyulması gerekiyor. Kırmızı veya pembe kabuk parmaklarla açıldıktan sonra içindeki beyaz meyve eti tüketilebiliyor. Ortada bulunan sert çekirdek yenmemeli ve çıkarılmalı. Liçi sade şekilde tüketilebildiği gibi meyve salatalarına, yoğurda veya tatlılara eklenebilir. Soğuk içeceklerin ve smoothie tariflerinin içerisinde de kullanılabilir. Liçi kilo verdirir mi? Liçi hakkında en çok araştırılan konulardan biri de zayıflamaya etkisi. Herhangi bir meyvenin tek başına yağ yakması veya doğrudan kilo verdirmesi beklenmemeli. Liçi su oranı yüksek bir meyve olmakla birlikte doğal şeker de içeriyor. Bu nedenle özellikle kilo kontrolü yapanların porsiyon miktarına dikkat etmesi önemli. Kilo yönetiminde asıl belirleyici olan toplam enerji alımı, beslenme düzeni, fiziksel aktivite ve kişinin genel yaşam tarzıdır. Şeker hastaları liçi yiyebilir mi? Liçi doğal olarak şeker ve karbonhidrat içeriyor. Kan şekeri kontrolü gereken kişiler liçi tüketirken porsiyon büyüklüğüne dikkat etmeli. Meyvenin tek başına fazla miktarda tüketilmesi yerine kişinin beslenme planına uygun miktarda yenmesi daha doğru olabilir. Diyabet tedavisi görenlerin kişisel porsiyon miktarı konusunda diyetisyen veya hekim önerisini dikkate alması önem taşıyor.