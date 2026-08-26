Otomobil devi ezber bozacak! Eskisinin pabucunu dama atmaya geliyor!
Japon otomotiv üreticisi Mazda, Çin pazarında EZ-60, küresel pazarda ise CX-6e adıyla bilinen elektrikli SUV modelini tavanına yerleştirilen yeni LiDAR donanımıyla yeniledi.
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Japon otomotiv üreticisi Mazda, Çin pazarında EZ-60, küresel pazarda ise CX-6e adıyla bilinen elektrikli SUV modelini tavanına yerleştirilen yeni LiDAR donanımıyla yeniledi.
Chengdu Otomobil Fuarı’nda vitrine çıkarılan güncellenmiş model, üst seviye Otonom Sürüş Asistanı (NOA) desteğiyle otoyol ve şehir içi trafiğinde gelişmiş bir otonom sürüş tecrübesi vadediyor.
Yaklaşık 23.800 dolar seviyesinde başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen aracın tavandaki LiDAR ünitesi; 3 milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik radar ve 11 kamera ile destekleniyor.
Bu donanım altyapısı, sürücü müdahalesine gerek kalmadan şerit değiştirme, sollama, kavşak dönüşleri ve otonom park dâhil 200'den fazla sürüş senaryosunu yönetebiliyor.
DEV KABİN EKRANI VE KONTROL PANELSİZ TASARIM
Geleneksel tuşlu ve küçük ekranlı kokpit anlayışını geride bırakan Mazda, modelin iç mekânında konsolu baştan başa kaplayan 26.45 inç büyüklüğünde ve 5K çözünürlüğünde devasa bir multimedya ekranına yer veriyor.
Sürücü tarafında standart olarak 50 inçlik bir head-up display yer alırken, isteğe bağlı olarak 100 inçlik devasa bir sanal gösterge paneli tercih edilebiliyor.
HEM ELEKTRİKLİ HEM UZATILMIŞ MENZİLLİ SEÇENEK
Changan-Mazda ortaklığıyla geliştirilen araç, kullanıcıların ihtiyacına göre iki farklı güç ünitesiyle sunuluyor:
Tam Elektrikli (EV): Arkadan itişli 190 kW (255 HP) güç üreten motor, CALB üretimi 77.94 kWh LFP bataryayla destekleniyor. CLTC normlarına göre 600 km menzil sunan model, 3C hızlı şarj ile 15 dakikada 0'dan ? doluluğa ulaşıyor.
Uzatılmış Menzilli (EREV): Jeneratör görevindeki 1.5 litrelik benzinli motor ve 190 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. 31.73 kWh LFP bataryası sayesinde benzinli motor devreye girmeden 200 km saf elektrikli sürüş imkânı veriyor.
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