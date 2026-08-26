Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi
Kuraklık ve baş gösteren su krizi sonrası insansız hava araçlarıyla yapılan tohumlama çalışmasında başarılı sonuç elde edildi.
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Kuraklık ve baş gösteren su krizi sonrası insansız hava araçlarıyla yapılan tohumlama çalışmasında başarılı sonuç elde edildi.
Doğruhaber'de yer alan habere göre, ABD merkezli Rainmaker adlı girişim, Alaska’da gerçekleştirdiği dikkat çekici bulut tohumlama denemesinde yaklaşık 19 milyon galon, yani 72 milyon litre su oluşmasını sağladığını açıkladı.
Güney Kaliforniya merkezli şirket, Kenai Yarımadası üzerinde üç saat süren çalışmada insansız hava araçları ve gelişmiş hava tahmin sistemlerini kullandı. Rainmaker, denemenin bulut tohumlama teknolojisinin geniş ölçekte uygulanabileceğini gösterdiğini savundu.
Şirketin yöntemi, bulutlara gümüş iyodür gönderilmesine dayanıyor. Bu madde, bulutlardaki buz kristallerinin oluşumunu teşvik ederek yağış meydana gelmesine yardımcı oluyor. Böylece uygun hava koşullarında yağmur veya kar şeklinde daha fazla yağış elde edilmesi hedefleniyor.
Rainmaker CEO’su Augustus Doricko, denemenin ardından yaptığı açıklamada, teknolojinin ilerleyen dönemde Colorado Nehri ve Büyük Tuz Gölü gibi kritik su kaynaklarına ek su kazandırmak için kullanılabileceğini söyledi. Şirket ayrıca gelecekte yapay kar yağışı yoluyla buzulların korunması ve yeniden güçlendirilmesi üzerinde çalışmayı planlıyor. 2023’te kurulan Rainmaker, daha önce Utah, Idaho ve Oregon’da da bulut tohumlama çalışmaları yürüttüğünü belirtiyor. Şirket, ABD’nin batısındaki bazı eyaletler ve su yönetimi kuruluşlarıyla anlaşmalar yaparken, yatırımcılardan da 50 milyon doların üzerinde finansman topladı.
Ancak teknoloji tartışmasız değil. Bilim insanları bulut tohumlamanın belirli koşullarda yağışı artırabileceğini kabul etse de yöntemin kuraklık ve iklim krizini tek başına çözebilecek bir teknoloji olmadığı konusunda uyarıyor. Şirket ayrıca geçmişte, Teksas’ta meydana gelen ölümcül sellerle bağlantısı olduğuna dair herhangi bir bilimsel temele dayanmayan iddiaların hedefi olmuştu.
Bulut tohumlama aslında yeni bir fikir değil. Bilim insanları bu yöntemi yaklaşık bir asırdır araştırıyor. Ancak insansız hava araçları, gelişmiş meteoroloji sistemleri ve yapay zekâdaki ilerlemeler, teknolojinin son yıllarda yeniden büyük ilgi görmesine neden oldu. Rainmaker’ın Alaska’daki son denemesi ise şu soruyu yeniden gündeme getirdi: Kuraklıkla mücadelede gökyüzünü değiştirmek gerçekten geleceğin çözümü olabilir mi?
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