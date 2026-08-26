Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Rainmaker CEO’su Augustus Doricko, denemenin ardından yaptığı açıklamada, teknolojinin ilerleyen dönemde Colorado Nehri ve Büyük Tuz Gölü gibi kritik su kaynaklarına ek su kazandırmak için kullanılabileceğini söyledi. Şirket ayrıca gelecekte yapay kar yağışı yoluyla buzulların korunması ve yeniden güçlendirilmesi üzerinde çalışmayı planlıyor. 2023’te kurulan Rainmaker, daha önce Utah, Idaho ve Oregon’da da bulut tohumlama çalışmaları yürüttüğünü belirtiyor. Şirket, ABD’nin batısındaki bazı eyaletler ve su yönetimi kuruluşlarıyla anlaşmalar yaparken, yatırımcılardan da 50 milyon doların üzerinde finansman topladı.