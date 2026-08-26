  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maaşında indirim bile yapacak! Noa Lang bizzat iletişime geçti: Galatasaray için fedakarlığa hazır Tahtları sallandı... En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş! JASAT devreye girdi: Anne ve babası 9 yıldır bekliyor! Bir kaşıkla yok olabilir: Özellikle tatlı krizine girenleri durduruyor Başkan Dursun Özbek'ten Rafael Leao talimatı: İşte transferdeki son durum İran'ın yeni dini lideri öldü mü? Trump'tan Mücteba Hamaney iddiası Midenizde davul gibi bir şişkinlik varsa: İşte gaz krizini anında rahatlatan basit içecekler
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Kuraklık ve baş gösteren su krizi sonrası insansız hava araçlarıyla yapılan tohumlama çalışmasında başarılı sonuç elde edildi.

#1
Foto - Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Doğruhaber'de yer alan habere göre, ABD merkezli Rainmaker adlı girişim, Alaska’da gerçekleştirdiği dikkat çekici bulut tohumlama denemesinde yaklaşık 19 milyon galon, yani 72 milyon litre su oluşmasını sağladığını açıkladı.

#2
Foto - Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Güney Kaliforniya merkezli şirket, Kenai Yarımadası üzerinde üç saat süren çalışmada insansız hava araçları ve gelişmiş hava tahmin sistemlerini kullandı. Rainmaker, denemenin bulut tohumlama teknolojisinin geniş ölçekte uygulanabileceğini gösterdiğini savundu.

#3
Foto - Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Şirketin yöntemi, bulutlara gümüş iyodür gönderilmesine dayanıyor. Bu madde, bulutlardaki buz kristallerinin oluşumunu teşvik ederek yağış meydana gelmesine yardımcı oluyor. Böylece uygun hava koşullarında yağmur veya kar şeklinde daha fazla yağış elde edilmesi hedefleniyor.

#4
Foto - Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Rainmaker CEO’su Augustus Doricko, denemenin ardından yaptığı açıklamada, teknolojinin ilerleyen dönemde Colorado Nehri ve Büyük Tuz Gölü gibi kritik su kaynaklarına ek su kazandırmak için kullanılabileceğini söyledi. Şirket ayrıca gelecekte yapay kar yağışı yoluyla buzulların korunması ve yeniden güçlendirilmesi üzerinde çalışmayı planlıyor. 2023’te kurulan Rainmaker, daha önce Utah, Idaho ve Oregon’da da bulut tohumlama çalışmaları yürüttüğünü belirtiyor. Şirket, ABD’nin batısındaki bazı eyaletler ve su yönetimi kuruluşlarıyla anlaşmalar yaparken, yatırımcılardan da 50 milyon doların üzerinde finansman topladı.

#5
Foto - Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Ancak teknoloji tartışmasız değil. Bilim insanları bulut tohumlamanın belirli koşullarda yağışı artırabileceğini kabul etse de yöntemin kuraklık ve iklim krizini tek başına çözebilecek bir teknoloji olmadığı konusunda uyarıyor. Şirket ayrıca geçmişte, Teksas’ta meydana gelen ölümcül sellerle bağlantısı olduğuna dair herhangi bir bilimsel temele dayanmayan iddiaların hedefi olmuştu.

#6
Foto - Olmayacak şey oldu: 3 saatte 72 milyon litre su üretildi

Bulut tohumlama aslında yeni bir fikir değil. Bilim insanları bu yöntemi yaklaşık bir asırdır araştırıyor. Ancak insansız hava araçları, gelişmiş meteoroloji sistemleri ve yapay zekâdaki ilerlemeler, teknolojinin son yıllarda yeniden büyük ilgi görmesine neden oldu. Rainmaker’ın Alaska’daki son denemesi ise şu soruyu yeniden gündeme getirdi: Kuraklıkla mücadelede gökyüzünü değiştirmek gerçekten geleceğin çözümü olabilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’ten dünyaya mesaj verdi: Kimseye boyun eğmeyiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’ten dünyaya mesaj verdi: Kimseye boyun eğmeyiz

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhur..
O ülkede salmonella salgını yaşanıyor! Yumurtadan bulaştı, 306 kişi hastalandı
Dünya

O ülkede salmonella salgını yaşanıyor! Yumurtadan bulaştı, 306 kişi hastalandı

Belçika’da salmonella bakterisi bulaşan yumurtaları tüketen en az 306 kişinin hastalandığı duyuruldu.
Sizin hukukunuz yerin dibine batsın: AİHM’den skandal gezici Osman Kavala kararı
Dünya

Sizin hukukunuz yerin dibine batsın: AİHM’den skandal gezici Osman Kavala kararı

Türkiye’yi kaosa sürükleme projesi olan Gezi kalkışmasının ana aktörlerinden Osman Kavala için AİHM bir kez daha devreye girdi. Yerli ve mil..
İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: "Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı"
Gündem

İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: “Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı”

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 69’uncu duruşmasında savunma yapan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Er..
Terör örgütü SDG kendini feshetti
Gündem

Terör örgütü SDG kendini feshetti

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildi..
‘Erzurum'un en büyük kahramanı kim’ sorusuna 5 yaşındaki şehit kızından yürek yakan cevap: Babam!
Gündem

‘Erzurum'un en büyük kahramanı kim’ sorusuna 5 yaşındaki şehit kızından yürek yakan cevap: Babam!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun 5 yaşındaki kızı İkra Deren'in hocasını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23