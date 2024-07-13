  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Otomobil bahçeye uçtu

2024-07-13 07:57:42
Otomobil bahçeye uçtu

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil bahçeye uçtu

Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Nurten D. 60 ADA 477 plakalı Ford marka otomobil ile Bayır Sokak üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye düştü.

#2
Foto - Otomobil bahçeye uçtu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Sağlık, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Nurten D. ve araçta yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

#3
Foto - Otomobil bahçeye uçtu

Bahçeye uçan otomobil vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Ersoy’un yayınlanan videosu tepki çekti! Kullanıcılar ‘Allah belanı versin’ yağmuruna tuttu
Sosyal Medya

Bülent Ersoy’un yayınlanan videosu tepki çekti! Kullanıcılar ‘Allah belanı versin’ yağmuruna tuttu

Cinsiyet değiştirerek İslam'ın en büyük yasaklarından birini ihlal eden sanatçı Bülent Ersoy, sosyal medyada yayınlanan videosu ile tepkiler..
Ethem Sancak’ın bahsettiği iş adamı kim? “AK Parti’ye oy vereceğim dedi çok şaşırdım”
Siyaset

Ethem Sancak’ın bahsettiği iş adamı kim? “AK Parti’ye oy vereceğim dedi çok şaşırdım”

İş adamı ve siyasetçi Ethem Sancak, İstanbullu bir iş adamıyla arasında geçen seçim sohbetini anlattı.
Dışişleri'nden faşist Katz'a cevap!
Dünya

Dışişleri'nden faşist Katz'a cevap!

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda yine iftira dolu açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakan..
İngiliz ekonomistten Türkiye yorumu! 1999'u işaret etti
Ekonomi

İngiliz ekonomistten Türkiye yorumu! 1999'u işaret etti

İngiliz ekonomist Timothy Ash, ekonomi yönetimi ve Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Davutoğlu ve Özdağ buluştu: “Mossad ajanı” ve “şerefsiz” sözleri akıllara geldi
Siyaset

Davutoğlu ve Özdağ buluştu: “Mossad ajanı” ve “şerefsiz” sözleri akıllara geldi

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine “Mossad ajanı” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gel..
Gerçek ortaya çıktı! Bakan Şimşek’e mangal operasyonu
Gündem

Gerçek ortaya çıktı! Bakan Şimşek’e mangal operasyonu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan '60 bin TL'lik mangal' açıklaması Bakan Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasına ilişkin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23